Erneut gab es ein Feuer unweit von Lindow: Am Montagabend brannte ein Waldstück zwischen Herzberg und Radensleben. Dabei mussten die Feuerwehrleute am Wochenende bereits drei Mal zu Waldbränden in der Nähe von Vielitz ausrücken. Die Polizei untersucht nun, ob es sich beim jüngsten Feuer um Brandstiftung handelt.