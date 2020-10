Hier kann man am Wochenende in Ostprignitz-Ruppin Kunst gucken

Neuruppin

Kunst gucken: 22 Ateliers und Galerien in ganz Ostprignitz-Ruppin sind am Wochenende 24./25. Oktober geöffnet, auf dass Besucher den Künstlern über die Schulter schauen können – natürlich unter Einhaltung der Corona-Regeln: In Neuruppin und den Dörfern, in der Rheinsberger Ecke, der Gemeinde Fehrbellin und im Amt Temnitz, in Wusterhausen und Neustadt, in Wittstock und Heiligengrabe. Die MAZ hat eine Übersicht zusammengestellt, was es wo zu sehen gibt.

Stadt Neuruppin und Dörfer

Juliane Böhm : Am Fontaneplatz 3 in Neuruppin gibt es am Samstag, 14 bis 17 Uhr, und Sonntag, 11 bis 17 Uhr, Acrylmalerei zu sehen – draußen im Garten unter dem Zelt.

: Am Fontaneplatz 3 in gibt es am Samstag, 14 bis 17 Uhr, und Sonntag, 11 bis 17 Uhr, Acrylmalerei zu sehen – draußen im Garten unter dem Zelt. Uschi Jung : In der Karl-Marx-Straße 33/34 (Bilderbogenpassage) kann man durchs Schaufenster gucken. Zu sehen sind Malerei, digitale Medien, Installation. Wer drinnen schauen will, muss sich vorher anmelden – aus Sicherheitsgründen.

Die Künstlerin Cornelia Felsch. Quelle: Regine Buddeke

Anzeige

Cornelia Felsch : Malerei und Zeichnungen zeigt Cornelia Felsch am Samstag von 14 bis 18 Uhr in ihrem Atelier in der Neuruppiner Virchowstraße 22. Auch ihren Kalender über das Gut Gentzrode stellt sie an diesem Tag vor.

: Malerei und Zeichnungen zeigt am Samstag von 14 bis 18 Uhr in ihrem Atelier in der Neuruppiner Virchowstraße 22. Auch ihren Kalender über das Gut Gentzrode stellt sie an diesem Tag vor. Hendrik Schink : Der Rheinsberger Keramiker und Porzellankünstler gibt Gestaltungskurse im Studio Pirrone in der Neuruppiner Karl-Liebknecht-Straße 2. Arbeiten aus diesen Kursen – Zeichnungen, Stillleben, Pastelle, Keramik – werden am Samstag von 14 bis 18 Uhr präsentiert.

Hendrik Schink. Quelle: Peter Geisler

Hildegard Oelke : Das Keramikatelier im Neuruppiner Ortsteil Buskow, Dorfstraße 35, ist an beiden Tagen von 14 bis 18 Uhr geöffnet – drinnen (mit Maske) und draußen. Wenn das Wetter gut ist, wird draußen ein Raku-Brand zelebriert.

: Das Keramikatelier im Neuruppiner Ortsteil Buskow, Dorfstraße 35, ist an beiden Tagen von 14 bis 18 Uhr geöffnet – drinnen (mit Maske) und draußen. Wenn das Wetter gut ist, wird draußen ein Raku-Brand zelebriert. Matthias Zágon Hohl-Stein : In der Alten Schäferei 2, im Ortsteil Karwe , gibt es Malerei und Bildhauerei zu sehen – Samstag von 14 bis 18 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Auch Tee und Kekse sind vorhanden.

Stadt Rheinsberg

Hartmut Steinmetz : Metallobjekte des Künstlers kann man in der Bergstraße 11 im Rheinsberger Ortsteil Linow mit Abstand bewundern.

: Metallobjekte des Künstlers kann man in der Bergstraße 11 im Rheinsberger Ortsteil Linow mit Abstand bewundern. Rosel Müller : Am Kunkelberg 4b in Dorf Zechlin zeigt Rosel Müller ihre Bilder. Geöffnet ist nur am Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

Gemeinde Fehrbellin

Michael Hischer : Kinetische Skulpturen und Führungen durch Atelier, Werkstatt und Skulpturengarten bietet der Künstler in der Dorfstraße 1 in Betzin am Samstag, 14 bis 19 Uhr und am Sonntag, 11 bis 18 Uhr an.

Marina Schreiber Quelle: Henry Mundt

Marina Schreiber zeigt am gleichen Ort und zu gleicher Zeit wie ihr Partner Michael Hischer ihre Skulpturen. Auch sie führt durch Atelier, Werkstatt und Skulpturengarten.

zeigt am gleichen Ort und zu gleicher Zeit wie ihr Partner ihre Skulpturen. Auch sie führt durch Atelier, Werkstatt und Skulpturengarten. Rima Chammaa zeigt ihre Goldschmiedekunst in der Fehrbelliner Straße 22 in Brunne , am Samstag von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Amt Temnitz

Sigi Anders: Die Künstlerin aus Rohrlack zeigt in ihrem Atelier im Lindenhof 3 Malerei, Grafiken und Skulpturen. Offen ist am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. An beiden Tagen wird sie auch demonstrieren, wie ihre einzigartigen Eisendrucke entstehen.

Frank Dornseif : Das Atelier in der Dorfstraße 16 in Vichel präsentiert Bildhauerei und Zeichnungen – an beiden Tagen jeweils von 12 bis 18 Uhr.

: Das Atelier in der Dorfstraße 16 in Vichel präsentiert Bildhauerei und Zeichnungen – an beiden Tagen jeweils von 12 bis 18 Uhr. Elke Judith Wagner stellt am gleichen Ort zu gleicher Zeit ihre Skulpturen, Zeichnungen, Aquarelle, Collagen und Kunsthandwerk aus. Auch ein Besuch des Hofladens Vichelarium, dem „Ort der schönen Dinge“, ist geplant. Als Gast ist Inga Buechs, eine Schumacherin und Designerin, vor Ort.

Gemeinde Wusterhausen

Katrin Mason-Brown zeigt im Scheunenatelier Gutshof Ganzer, Dorfstraße 20, das Kunstprojekt „Hände“. Als Gast ist Mandy John-Ziron im Atelier – auch gibt es eine Tierfotografieausstellung. Kunstdruck für Kinder und Jugendliche (nach Voranmeldung) wird ebenfalls angeboten. Offen ist am Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

zeigt im Scheunenatelier Gutshof Ganzer, Dorfstraße 20, das Kunstprojekt „Hände“. Als Gast ist im Atelier – auch gibt es eine Tierfotografieausstellung. Kunstdruck für Kinder und Jugendliche (nach Voranmeldung) wird ebenfalls angeboten. Offen ist am Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Jutta Dücker : In der Friedensstraße 9 in Nackel zeigt Jutta Dücker Malerei und Grafik. Geöffnet ist das Atelier am Samstag von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Amt Neustadt

Ute König : Malerei kann man im Wiesenweg 7, im Zernitz-Lohmer Ortsteil Koppenbrück anschauen. Zu Gast: Elke Kopf – auch mit Malerei. Das Atelier kann am Samstag von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr besichtigt werden.

Gemeinde Wittstock

Ruth Gindhart: Im Kunsthaus Dossepark, An den Dossewiesen 3, in Wittstock können die Besucher Bildhauerei und Papierarbeiten sehen. Ruth Gindhart zeichnet nicht nur auf Papier, sie fertigt daraus auch Wandreliefs. Offen ist am Samstag von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Doris Kretschmer, Künstlerin aus Wittstock. Quelle: Andreas Vogel

Doris Kretschmer : Malerei, Grafik, Plastik wird in der Ringstraße 29, Wittstock gezeigt – am Samstag von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

: Malerei, Grafik, Plastik wird in der Ringstraße 29, gezeigt – am Samstag von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Norbert Reggentin: Im großen Garten im Liebenthaler Weg 21, in Wittstock hat der Künstler Zelte aufgestellt, unter denen man seine Ölmalerei anschauen kann. Als Gast ist Ruth Mende dabei – sie zeigt ebenfalls Malerei. Offen ist am Samstag von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Künstler wird bei gutem Wetter auch Malvorführungen geben.

Gemeinde Heiligengrabe

Andreas Dorfstecher : Im Wutiker Weg 3, im Heiligengraber Ortsteil Rosenwinkel kann man Holzgestaltung sehen und nebenbei den wunderbaren Blick in die Natur genießen – am Samstag von 14 bis 19 Uhr und an Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Heike Kropius zeigte das Prinzip der Radierung. Quelle: Christian Bark

Heike Kropius : Im Heideweg 7 im Heiligengraber Ortsteil Papenbruch zeigt die Künstlerin ihre Malerei, vorwiegend in Aquarell. Mit dabei als Gast ist Karl Kropius mit seiner Schnitzerei. Offen ist am Samstag von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Von Regine Buddeke