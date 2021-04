Neuruppin

Ob man eine neue Hose kaufen will, einen Besuch beim Friseur plant, im Baumarkt oder im Tierpark: All das geht seit Mittwoch nur noch mit einem negativen Coronaviren-Schnelltest. Seit die sogenannte Bundes-Notbremse gilt, werden Tests immer wichtiger.

Das Deutsche Rote Kreuz überlegt sogar, sein großes Testcenter in Neuruppin zu verlegen. Bisher bietet das DRK Coronatests auf seinem eigenen Gelände an der Straße des Friedens an, am Rande der Altstadt. Künftig könnte es ins Zentrum ziehen. DRK-Geschäftsführer Ronny Sattelmair würde gern das Testcenter ganz ins Alte Gymnasium verlegen. Für die meisten Menschen wäre es dann wesentlich besser zu erreichen als bisher.

Mit seinen Mitarbeitern hat Sattelmair das schon besprochen. „Wir sind uns alle einig“, sagt er. Nur mit der Stadt Neuruppin, der das Alte Gymnasium gehört, muss er noch klären, ob die Idee umsetzbar ist.

Auch die Stadt Neuruppin würde gern das Alte Gymnasium zum Testen nutzen

In der Stadtverordnetenversammlung am Montagabend hatte Bürgermeister Nico Ruhle schon angekündigt, dass das nicht ganz einfach wird. Das Gebäude am Schulplatz wird schließlich genutzt, alle Räume sind eigentlich belegt.

Die Stadt müsse mit den Nutzern erst einmal klären, wo ein Testcenter überhaupt unterkommen kann. Grundsätzlich hat aber auch die Stadt Neuruppin großes Interesse, dass sich die Bürger ihren Coronatest in der Mitte der Stadt abholen können – so nahe an den Geschäften wie möglich.

Große Nachfrage nach Tests auch in Rheinsberg

Dass immer mehr Menschen einen Test wollen oder brauchen, bekommt auch Cornelia Endler in Rheinsberg zu spüren. Sie und ihr Mann Andreas hatten Anfang April mit Hilfe des DRK einen Teil ihres Gasthofes an der Mühlenstraße zu einem Testcenter umgebaut.

Seitdem bieten Cornelia Endler und einige Mitarbeiter dort kostenlose Schnelltests für jeden an. Der Gasthof Endler ist eine von zwei Teststationen in Rheinsberg. Die zweite liegt keine hundert Meter weiter in der Tourist-Information der Stadt. Die Nachfrage ist an beiden Orten groß.

Hier kann man sich in Ostprignitz-Ruppin testen lassen Neuruppin: DRK-Testzentrum, Straße des Friedens 3 in Neuruppin, Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 8 bis 18 Uhr, Anmeldung nicht notwendig. Volkssolidarität, Präsidentenstraße 87 in Neuruppin, Montag bis Freitag von 13 bis 15 Uhr, ohne Terminvergabe Bauspielplatz in Neuruppin (auch für Kinder), Hermann-Matern-Str. 67, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 11 bis 15 Uhr, Anmeldung nicht nötig Mehrgenerationenhaus „Krümelkiste“, Otto-Grothewohl-Str. 1a in Neuruppin, Mittwoch von 13 bis 16 Uhr und Freitag von 9 bis 12 Uhr, Anmeldung unter 03391/35 97 36 erwünscht Rheinsberg: Tourist-Information, Mühlenstr. 15a in Rheinsberg, Dienstag 13.30 bis 15.30 Uhr und Donnerstag 8 bis 10 Uhr, ohne Terminvergabe Gasthof Endler, Mühlenstr. 14 in Rheinsberg, Mittwoch 10 bis 13 Uhr und Freitag von 14 bis 17 Uhr, ohne Terminbuchung Fehrbellin: Heimatmuseum, Rheinstr. 15, Montag 8 bis 11 Uhr, Mittwoch von 14 bis 17 Uhr, Sonnabend von 8 bis 11 Uhr, Anmeldung nicht notwendig Pfarrhaus in Wustrau, Zietenstr. 6, Dienstag von 15 bis 17 Uhr und Donnerstag von 9 bis 11 Uhr, Anmeldung ist notwendig Volkssolidarität Manker, Dorfstr. 50, Freitag von 14 bis 16 Uhr, ohne Terminvergabe Wusterhausen: Wegemuseum, Am Markt 3 in Wusterhausen, nur mit Terminbuchung unter www.lilien-apotheke-wusterhausen.de Kyritz: DRK-Testzentrum, Perleberger Straße 10 in Kyritz, Montag bis Samstag von 8 bis 18 Uhr, Anmeldung nicht notwendig Wittstock: Bürgertestzentrum der Volkssolidarität, Burgstraße 2 in Wittstock, Dienstag bis Donnerstag von 8 bis 10 Uhr und 15 bis 17 Uhr, ohne Terminvergabe Ratswaage, Gröperstr. 20 in Wittstock, Montag und Samstag von 9 bis 12 Uhr, ohne Anmeldung Heiligengrabe: Zahnarztpraxis Marion Parthe, Kirschweg 3 in Heiligengrabe, mit Terminvergabe unter 033984/7 02 72 Neustadt (Dosse): Olafs Werkstatt (auch für Jugendliche und Kinder), Robert-Koch-Str. 47 in Neustadt, Montag von 14 bis 17 Uhr und Freitag von 9 bis 12 Uhr, ohne Anmeldung Aktuelle Daten stehen auch unter www.brandenburg-testet.de im Internet.

Am Mittwoch hat sich vor Endler Gasthof sogar eine kleine Schlange von Wartenden gebildet. „Das Angebot wird sehr gut angenommen“, sagt Cornelia Endler.

Sieben-Tage-Inzidenz sinkt am Mittwoch wieder unter 100

Die Vorschriften der sogenannten Bundes-Notbremse gelten im Landkreis Ostprignitz-Ruppin seit Mittwoch. Sie ist in Kraft getreten, nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis wieder an drei Tagen in Folge über der Marke von 100 lag.

Am Mittwoch ist der Wert prompt unter die Grenze gefallen. Er beträgt nach Angaben des Robert-Koch-Institutes nun 90,0.

Die Notbremse mit allen ihren Vorschriften bleibt trotzdem in Kraft. Die Regelungen dürfen erst dann gelockert werden, wenn der Inzidenzwert an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 100 bleibt, erklärt Britta Avantario von der Kreisverwaltung in Neuruppin. Der Sonnabend wird dabei also mitgezählt, der Sonntag aber nicht. Steigen die Coronazahlen nicht wieder, könnte die Notbremse also frühestens am nächsten Dienstag erneut gelockert werden. Sicher kann das zurzeit aber niemand sagen.

Am Dienstag meldete die Kreisverwaltung sechs neue Infektionen in ganz Ostprignitz-Ruppin. Sie sind in dem Inzidenzwert von 90 am Mittwoch bereits eingerechnet. Am Mittwoch stieg die Zahl der neuen Fälle aber schon wieder auf 27.

Von Reyk Grunow