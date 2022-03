Neuruppin/Rheinsberg

An der angespannten Situation auf dem Wohnungsmarkt in der Fontanestadt wird sich so schnell nichts ändern. Zwar war Robert Liefke, der Chef der Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft (NWG), davon ausgegangen, dass nicht zuletzt auch wegen des Zustroms von Menschen aus der Ukraine ein mehrgeschossiger Neubau in der Kreisstadt errichtet werden könnte.

Doch diese Hoffnung hat sich aus zwei Gründen zerschlagen: Zum einen gibt es in Neuruppin keine Fläche, auf der unkompliziert gebaut werden könnte, weil sie beispielsweise frei von Altlasten ist.

Zum anderen sei trotz des Krieges in der Ukraine und den vielen geflüchteten Menschen keine Verwaltungsvorschrift geändert worden, stellte Liefke am Dienstag fest. Die Vorschriften des Denkmalschutzes gelten ebenso weiter wie die Regelungen zum Energiestandard.

Neuruppin: NWG-Chef rechnet mit Bauzeit von mindestens drei Jahren

Die NWG hat an die Kreisverwaltung zehn Wohnungen für das Unterbringen von Ukraine-Flüchtlingen vermietet und will sich nun auf andere Projekte konzentrieren. Dazu gehört die Sanierung des Wohnhauses in der Friedrich-Engels-Straße 37 in Neuruppin. In dem Altbau können bis zu 25 Wohnungen saniert werden – allerdings werde das vermutlich drei Jahre dauern, sagte Robert Liefke.

Schneller wird es auch nicht beim Abriss und möglichen Neubau des Hauses in der Straße des Friedens 13 sowie des jetzigen Hortes in der Mehringstraße gehen – dort könnte ein Modulbau entstehen. Auch bei diesen Projekten rechnet der NWG-Chef mit einer Bauzeit von „nicht unter drei Jahren“.

Rheinsberg: Rewoge hat dem Kreis OPR bisher zwölf Wohnungen für Ukraine-Flüchtlinge gemeldet

Die Rheinsberger Wohnungsgesellschaft Rewoge hat zwölf leerstehende Wohnungen an die Kreisverwaltung zum Vermieten an Ukraine-Flüchtlinge gemeldet. Die Möblierung werde noch eine Herausforderung, sagt Rewoge-Chef Stephan Greiner-Petter. Darum wolle sich der Verein Esta-Ruppin kümmern. Glücklicherweise konnten in allen Rewoge-Wohnungen schon Elektroherde angeschlossen werden.

Derzeit stimmt sich die Rewoge zudem mit der DKB-Stiftung und einem großen Möbelhaus wegen Betten für die Wohnungen ab. Die Betten könnten notfalls auch in einem Lager der Reederei Halbeck zwischengelagert werden, so Greiner-Petter. Demnach sind Handwerker dabei, 13 weitere Rewoge-Wohnungen, die länger leerstanden, wieder auf Vordermann zu bringen. Sie sollen dann ebenfalls für Ukraine-Flüchtlinge zur Verfügung stehen.

Ruppiner Kliniken spenden Medikamente und Medizintechnik für Hilfstransporte in die Ukraine

Wie viele aus der Ukraine geflüchtete Menschen am Wochenende in Ostprignitz-Ruppin angekommen sind, das konnte der Landkreis selbst am Dienstag noch nicht sagen.

Indes reißen die Hilfsangebote in der Region für die Ukraine nicht ab. Die Ruppiner Kliniken haben für einen Hilfstransport nach Charkiw, der jetzt dort angekommen ist, Medikamente und Medizintechnik beigesteuert. Zudem werde gerade ein Transport nach Kiew vorbereitet, der neben Medikamenten und Medizintechnik auch Babynahrung, Windeln und Lebensmittel in die ukrainische Hauptstadt bringt, sagte am Dienstag Kliniksprecherin Verena Clasen.

Von Andreas Vogel