An den vier Adventswochenenden bietet die Galerie am Bollwerk in Neuruppin in diesem Jahr Arbeiten vieler Künstler aus Neuruppin an. Alles natürlich „außer Haus“ und „to go“. Die Aktion soll vor allem den Künstlern helfen, die sonst auf Weihnachts- und Adventsmärkte angewiesen sind, die diesmal alle ausfallen.