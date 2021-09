Neuruppin

Das Diakonische Werk Ostprignitz-Ruppin stellt sich in der Hilfe für Obdachlose völlig neu auf. Künftig gibt es in Neuruppin drei Angebote: das reine Obdach in der Gerhart-Hauptmann-Straße, das teilstationäre Wohnen im Übergangshaus in der Bahnhofstraße und den ambulanten Dienst, der Menschen mit eigenem Mietvertrag betreut. „Wir gehen einen neuen Weg“, sagt Diakonie-Geschäftsführer Tobias Kindt.

Bisher haben die Diakonie-Mitarbeiterinnen Menschen ohne Wohnung in der Obdachlosenunterkunft „K6“ und in einem Haus in der Erich-Mühsam-Straße betreut. Für viele der Bewohner war das „K6“ eine Dauerheimstätte geworden. Die „Neuruppiner Wohnprojekte“ bieten in der Bahnhofstraße dagegen eine auf bis zu zwei Jahre begrenzte Hilfe an. Sozialarbeiter unterstützen Menschen in besonderen Lebenssituationen dabei, in ein eigenständiges Leben zurückzukehren.

Großer Bedarf in Neuruppin und Umgebung

Sie helfen etwa beim Umgang mit Ämtern, bei Gesprächen mit Vermietern oder bei der Arbeitssuche. „Natürlich ist auch die Regulierung von möglichen Schulden ganz wichtig“, sagt Sozialarbeiterin Birgit Boerger. Der Bedarf an entsprechender Hilfe sei groß. „Wir hatten schon viele Anrufe.“

Seit Anfang September kann die Diakonie in der Bahnhofstraße 22 Plätze im so genannten Trainingswohnen vergeben. Ein neuartiges Angebot im Landkreis, sagt Kindt. 18 Plätze sind bereits mit ehemaligen „K6“-Bewohnern und neuen Gästen belegt.

Diakonie-Geschäftsführer Tobias Kindt will das Team in der Obdachlosenhilfe vergrößern. Derzeit sucht er nach Personal. Quelle: Daniel Marienfeld

Um wirklich gezielt Hilfe leisten zu können, stockt die Diakonie ihr Personal zur Betreuung Wohnungsloser deutlich auf. Drei Mitarbeiterinnen hatten sich bisher um die Bewohner des „K6“ und der Erich-Mühsam-Straße gekümmert. Bis zum Jahresende will die Diakonie das Team auf neun Mitarbeiter – darunter auch Wachschutz – vergrößern.

Glückt das Trainingswohnen, so können die Teilnehmer anschließend in eine eigene Wohnung ziehen. Auch Praktika sollen helfen, sich auf ein selbstständiges Leben vorzubereiten, sagt Kindt. „Man muss ja bei der Tafel nicht nur vor dem Tresen stehen, sondern stellt sich vielleicht auch mal dahinter.“

Obdach in Neuruppin

Obdach in akuten Notlagen gibt es künftig nur noch in der Gerhart-Hauptmann-Straße. Ab dem 1. Oktober will die Diakonie dort zehn Schlafplätze anbieten. Anders als bisher müssen die Schutzsuchenden das Quartier tagsüber verlassen. Ein Betreuer wird auch dort vor Ort sein – etwa um zu klären, ob der Schlafgast weitere Hilfe möchte oder lieber weiterziehen will.

Ebenfalls neu: Ein ambulanter Dienst, der Menschen betreut, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind. Sozialarbeiter sollen so Mieter unterstützen, dass sich der Verlust der Wohnung noch ein Mal abwenden lässt. In einem Neubau der Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft (NWG) hat die Diakonie ein Büro angemietet, in dem Hilfesuchende sich beraten lassen können.

Das einzige Einzelzimmer in der Neuruppiner Obdachlosenunterkunft K6. Zum Jahresende soll das K6 endgültig aufgegeben werden. Quelle: Johanna Apel

Die Unterkunft in der Erich-Mühsam-Straße war bereits im vergangenen Jahr aufgegeben worden. Bis zum Jahresende soll auch der letzte Bewohner das „K6“ verlassen haben. Die NWG werde das stark sanierungsbedürftige Gebäude dann übernehmen und zu einem Wohnhaus herrichten, sagt NWG-Chef Robert Liefke. Schon länger sei klar gewesen, dass sich das Einzeldenkmal auch nach einer Sanierung nicht für eine Obdachlosenunterkunft eigne. Bei der Suche nach Ersatz hatte die NWG die Diakonie deshalb unterstützt.

Das „K6“ hatte seinen Bewohnern nur zwei Toiletten und zwei Duschen anbieten können. Mitunter entzündeten sich Konflikten auch an den beengten Wohnverhältnissen. Im Übergangswohnen in der Bahnhofsstraße kann die Diakonie jetzt ein deutlich besseres Angebot machen. Das wirke sich unmittelbar auch auf die Bewohner aus, sagt Boerger: „Unsere Klienten haben sich innerhalb von 14 Tagen erholt.“

Von Frauke Herweg