Hilfsprojekt für straffällige Jugendliche wird verlängert

Neuruppin

Die Zahl der straffällig gewordenen Jugendlichen in Ostprignitz-Ruppin steigt, die einen Ausweg aus ihrer Situation suchen, um nicht im Gefängnis zu landen: Nahmen im vergangenen Jahr 31 junge Erwachsene zwischen 14 und 21 Jahren an dem Projekt „Haftvermeidung durch soziale Integration“ teil, gibt es in diesem Jahr bereits 33 Teilnehmer, sagte am Montag Annett Kessouri in Neuruppin.

Kessouri arbeitet beim Christlichen Jugenddorf Deutschland (CJD), das dieses Hilfsprojekt aufgelegt hat und das gerade bis Juni 2022 verlängert wurde. Gefördert wird es vom Europäischen Sozialfonds, dem Potsdamer Justizministerium und dem Landkreis und ist eigentlich lediglich auf 24 Teilnehmer pro Jahr ausgelegt.

Alkohol, Cannabis, Tabletten

Der 47-jährigen Sozialarbeiterin Kessouri kommt zugute, dass sie zugleich ausgebildete Suchtberaterin ist. Denn die meisten ihrer Klienten, die an den dreimonatigen Beratungen teilnehmen, haben ein Suchtproblem. Das habe „extrem“ zugenommen, so die Neuruppinerin. Dabei geht es um Cannabis- und Tablettenkonsum, um Alkohol, Amphetamine und manchmal auch um Crystal Meth. „Es ist alles dabei“, so die Sozialarbeiterin.

Wegen der Corona-Pandemie musste die Arbeit mit den Jugendlichen, die von der Polizei wegen Schlägereien, Diebstahls, dem Handeln mit Drogen, Raub oder Bandenkriminalität aufgegriffen wurden, angepasst werden – denn Gruppenarbeit ist derzeit maximal mit zwei Betroffenen gleichzeitig möglich.

Ein Austausch in der Gruppe ist kaum noch möglich

Das hat zwar seine Vorteile, weil bei Einzelterminen eine individuelle Beratung möglich sei, so Kessouri. Andererseits können sich die Jugendlichen nicht mehr in der Gruppe austauschen und fragen, wie der oder die andere mit dem jeweiligen Problem klar komme. Zudem steigt der Arbeitsaufwand für Kessori und ihre Kollegin.

Das Durchschnittsalter der Jugendlichen, die an dem Projekt teilnehmen, ist leicht gestiegen – von 16,9 Jahre im Vorjahr auf derzeit 17,4 Jahre. Bei den wöchentlichen Beratungen, die bis zu drei Stunden dauern, sollen die Betroffenen selbst herausfinden, was zu ihren Straftaten geführt hat und was sie in ihrem Leben ändern müssen. „Das muss jeder für sich selbst herausfinden, wir können nur helfen“, so Kessouri.

Schweigepflicht der Sozialarbeiter

Was die Jugendlichen erzählen, wird nicht weitergegeben – weder gegenüber der Polizei noch gegenüber den Eltern. „Wir unterliegen der Schweigepflicht“, so Kessouri. Möglicherweise ist das auch ein Grund dafür, dass das Projekt recht gut angesehen ist – nicht allein beim Gericht sowie der Jugendgerichtshilfe sondern bei den Eltern und Jugendlichen selbst, sagt Kessouri.

„Wir arbeiten auf Augenhöhe der Jugendlichen.“ Nur so lasse sich Vertrauen aufbauen, betont die Sozialarbeiterin. Demnach fehlt vielen betroffenen Jugendlichen Anerkennung von ihren Eltern. „Sie brauchen das Gefühl, dass man zuverlässig an ihrer Seite steht.“

Die Erfolgsquote liegt bei 30 Prozent

Hinzu komme, dass einmal straffällig gewordene Jugendliche oft von ihrem Umfeld abgestempelt werden – nach dem Prinzip, wer einmal auffällig sei, ist immer auffällig, so Kessouri.

Dass dies keineswegs der Fall sein muss, das beweist dieses Hilfsprojekt, bei dem die Erfolgsquote bei etwa 30 Prozent liegt. Das sei eine sehr hohe Quote unter Heranwachsenden betont die Sozialarbeiterin. Wohl auch deshalb stellte der Radiosender Fritz das Hilfsprojekt kürzlich mit einer Reportage vor. Titel: Kurz vor Knast.

Von Andreas Vogel