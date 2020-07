Hinweise aus Neuruppin zu Corona-Tests in Kitas und Schulen

Neuruppin

Das Land hat zwar am Mittwoch in Potsdam die Corona-Teststrategie für Kitas und Schulen vorgestellt, wonach sich Lehrer und Erzieher innerhalb von drei Monaten bis zu sechs Mal auf Kosten des Landes freiwillig auf das Coronavirus testen lassen können. Allerdings gibt es noch viele Fragen.

So müsse geklärt werden, wer festlege, an welchen Kitas und Schulen getestet werde, sagte Kreissprecher Alexander von Uleniecki. Laut der Teststrategie des Landes sollen in Stichproben bis zu einem Prozent der Kita-Kinder und der Schüler einmalig und freiwillig auf das Coronavirus getestet werden.

Land will auf Hinweise aus Neuruppin reagieren

Nach Hinweisen des Neuruppiner Gesundheitsamtes wolle das Land „zeitnah“ über die genaue Verfahrensweise sowie über die geplante Umsetzung der Teststrategie informieren, so der Kreissprecher.

In Ostprignitz-Ruppin wurden seit Jahresbeginn 93 Fälle von Corona-Infektionen festgestellt, betroffen davon war auch die Neuruppiner Kita „Miteinander“ am Bullenwinkel. Dort war zunächst eine Erzieherin und dann weitere Personen positiv auf das Virus getestet worden, so dass die Kita für zwei Wochen schließen musste. Da alle Betroffenen inzwischen wieder genesen sind, konnte die Kita in der vergangenen Woche wieder öffnen.

Von Andreas Vogel