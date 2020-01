Wölfe fühlen sich in Ostprignitz-Ruppin und speziell in der Kyritz-Ruppiner Heide offenbar pudelwohl. Doch Nutztierhalter sehen im wachsenden Bestand eine permanente Gefahr. Dennoch soll die Wolfsverordnung des Landes nicht geändert werden. So bleibt der Wolf geschützt.