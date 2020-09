Nach dem Erfolg mit der Solidaritätsaktion am Sonnabend berät sich Neuruppin noch diese Woche mit dem Ordnungsamt und dem Landkreis, ob im Dezember der Weihnachtsmarkt auf dem Neuen Markt in der Fontanestadt trotz der Corona-Pandemie stattfinden kann.

Hoffnung für den Weihnachtsmarkt in Neuruppin

