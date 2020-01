Neuruppin

Zu einer Kollision zweier Lastwagen-Gespanne kam es am Freitag gegen 16 Uhr auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Holländer Mühle in Neuruppin.

Dort wollte der 47-jährige Fahrer eines Lkw Scania mit seinem Gespann wenden und schätzte aber den Abstand zu einem dort bereits geparkten Sattelauflieger der Marke DAF falsch ein.

28 000 Euro Sachschaden

Er streifte das Gespann seitlich und richtete dabei an beiden Fahrzeugen einen Sachschaden von 28 000 Euro an. Beide Lastwagen blieben fahrbereit, der DAF blieb auch erst einmal stehen.

Erst am nächsten Tag aber fiel einem Passanten auf, dass der DAF Flüssigkeit verlor. Der Ad-blue-Tank war bei der Kollision Leck geschlagen. Die Polizei rief die Feuerwehr hinzu, die das Leck mit einem Kaugummi provisorisch abdichtete. Die bereits ausgelaufene Flüssigkeit konnte gebunden werden.

Von MAZ-online