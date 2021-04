Neuruppin

Seit Ende März steigen die Preise für den Rohstoff Holz explosionsartig. Grund sind vor allem die USA und China, die den Werkstoff in Deutschland zu teuren Preisen leerkaufen. Unternehmen in Ostprignitz-Ruppin, die hauptsächlich oder viel mit dem Rohstoff arbeiten, etwa Zimmereien und Tischlereien, sind fassungslos.

„Wenn die Handwerkskammer oder die Politik nicht langsam reagieren, dann werden uns die Kunden wegrennen und etliche Firmen schließen müssen“, sagt etwa Dirk Witzlau. Seit 23 Jahren betreibt er in Dabergotz eine Zimmerei. Doch eine solche Preisexplosion habe er noch nie erlebt.

Die USA und China kaufen den Markt leer

Ende März habe er für einen Kubikmeter Holz noch etwa 360 Euro gezahlt. „Eine Woche später, Anfang April, kostete ein Kubikmeter Holz schon 460 Euro. Nach Ostern stieg der Preis auf über 600 Euro. Und wenn wir Pech haben, zahlen wir ab Mai gar über 800 Euro“, beschreibt er die horrenden Preise für den Rohstoff. Etwa 40 bis 60 Prozent der Arbeiten in der Zimmerei bestehen aus Holz. Entsprechend viel muss Dirk Witzlau auch einkaufen – aktuell zu den extremen Preisen.

Noch Ende März zahlte Dirk Witzlau etwa 360 Euro für den Kubikmeter Holz. Für Mai befürchtet er den Preis bei über 800 Euro für einen einzigen Kubikmeter des Rohstoffes. Quelle: Henry Mundt

Grund für die extremen Preissteigerungen sind vor allem die USA und China. So teilt etwa der schleswig-holsteinische Landesinnungsverband des Dachdeckerhandwerks mit: „Der enorme Anstieg der Holzpreise wird weitestgehend dadurch bestimmt, dass der amerikanische Holzmarkt zurzeit von schlechten Ernten und notwendigen Zukäufen aus Kanada geprägt ist. Das hohe Baugeschehen in China heizt die Nachfrage zusätzlich an.“

Zudem wächst in Skandinavien, ein weiterer großer Holzexporteur, laut der Mitteilung aufgrund der klimatischen Bedingungen nur noch etwa die Hälfte des eingeplanten Bauholzes nach. Und auch Russland beschränke aktuell die eigene Holzausfuhr, um die Wertschöpfung im eigenen Land zu belassen. Vor allem China hat sich in der Vergangenheit zumeist das Holz aus Russland gesichert.

Den Kunden könnte es zu teuer werden

Ein Vergleich zeigt, wie dramatisch die Situation wirklich ist. Laut des Branchenmagazins „Holzkurier“ hat China im Jahr 2017 insgesamt 3.142 Kubikmeter Nadelrundholz aus Deutschland gekauft. Im vergangenen Jahr waren es über sechs Millionen Kubikmeter, nämlich genau 6.119.975.

Ähnlich sieht es beim Schnittholz aus. Zusammen haben die USA und China 2017 knapp über 900.000 Kubikmeter Schnittholz aus Deutschland gekauft – im Jahr 2020 waren es fast drei Millionen Kubikmeter.

Im vergangenen Jahr kaufte China über sechs Millionen Kubikmeter Nadelrundholz aus Deutschland. Drei Jahre zuvor waren es nur knapp über 3.000 Kubikmeter. Quelle: Henry Mundt

Dirk Witzlau befürchtet, dass sich die Kunden die zunehmend starken Preise langfristig nicht mehr leisten möchten oder es können. Dann würde auch den Unternehmen das Geld fehlen. „Noch habe ich keine Existenzängste. Ich warte allerdings nur darauf, dass die Kunden abspringen, weil es ihnen zu teuer ist“, sagt er. So gut es geht, das Lager genügend Platz hat und das Konto es hergibt, bestellt er das Holz nun schon für ein halbes Jahr im Voraus zum aktuellen Preis – bevor es noch teurer wird.

Auch Stahl ist teurer geworden

Auch Andreas Bullinger ist über die aktuellen Preise fassungslos. In Neuruppin ist er zusammen mit seiner Schwester Geschäftsführer der Holzwerke Bullinger. „Es gibt eine Preis-Ralley, wie ich sie noch nie erlebt habe“, sagt er. Seit 27 Jahren ist er in dem Geschäft dabei. Auch in anderen Segmenten, etwa beim Stahl, aus denen Schrauben und Nägel bestehen, gebe es starke Preiserhöhungen.

„Der Preis für Stahl ist um 40 Prozent gestiegen“, sagt Andreas Bullinger. Anders als beim Holz wisse er hier nicht, wo der Rohstoff so teuer gekauft werde. „Es wird alles aufgekauft. Ohne diese Rohstoffe kann man hier beispielsweise kein Haus bauen“, sagt er mahnend. Und macht damit auf ein Folgeproblem und eine mögliche Konsequenz des Holz-Aufkaufes aus den USA und China aufmerksam.

Deshalb könnten auch die Mieten steigen

„In diesem Jahr können Baustellen nicht fertiggestellt werden, weil schlichtweg die Rohstoffe dafür fehlen“, sagt er. Künftig könne das Bauen – etwa für Bauherren – aufgrund der gestiegenen Holzpreise teurer werden. „Damit würden auch die Mieten steigen, weil die Gebäude teurer werden“, sagt er. Zumal Holz beim Häuserbau ein extrem beliebter Rohstoff ist. In Berlin-Kreuzberg etwa soll ein 98 Meter hohes Holzhochhaus entstehen.

„Als Baustoff speichert Holz große Mengen an CO2, während bei der Produktion von Stahl, Zement und Beton sehr große Mengen an CO2 freigesetzt werden. Zudem ist Holz der einzige konstruktive Baustoff, der auf der Erde nachhaltig verfügbar ist“, sagt er. Doch seit vergangenen Oktober habe es bei dem Werkstoff inzwischen eine Preissteigerung von 80 Prozent gegeben. Wann sich die Preise wieder senken, darüber könne nur spekuliert werden. Fest steht: „Es ist ein Hypereffekt, das totale Chaos“, sagt Andreas Bullinger.

Wenn das Holz so teuer bleibt, müssten auch Bauherren für ihre Projekte tiefer in die Tasche greifen. Das wiederum könnte die Mieten erhöhen. Quelle: Henry Mundt

Glück hingegen hat man bei der Bauring Tischlerei aus Neuruppin. „Unmittelbar sind wir davon noch nicht betroffen. Wir hatten unsere Lager noch Anfang des Jahres gefüllt“, sagt Geschäftsführerin Stephanie Goldschmidt. Der aktuelle Bestand halte etwa bis Juli. In neue Aufträge, die sie von Kunden bekommt, schreibt sie nun aber einen Vermerk hinein, dass die angebotenen Preise der Tischlerei gegenwärtig nur tagesaktuell sind und sich jederzeit ändern können – eben weil der Holzpreis aktuell so undurchsichtig und sprunghaft ist. „Normalerweise legen wir unseren Kunden Angebote mit einer Preiszusicherung von sechs bis acht Wochen vor“, sagt Stephanie Goldschmidt. Bei etwa 40 Prozent der Aufträge arbeiten die sieben Mitarbeiter der Firma mit Holz.

Von Steve Reutter