Neuruppin

Früher war ich älter. Wenn das mal keine gute Nachricht ist. Horst Evers – der just so sein neues Programm titelte – wirkt zwar nicht zwingend wie ein 20-Jähriger, hat sich aber in all den Jahren, die er nun im Neuruppiner Kulturhaus Stadtgarten gastiert, immerhin prima gehalten und – was das wichtigste ist –...