Alt Ruppin

Eltern, deren Kinder nach dem Unterricht üblicherweise in den Hort der Grundschule in Alt Ruppin gehen, müssen sich ganz kurzfristig eine andere Betreuungsmöglichkeit suchen. Der Hort Waldhaus bleibt ab Dienstag, 7. Dezember, vorerst geschlossen. Das teilt die Neuruppiner Stadtverwaltung am Montag mit.

Durch Krankheit fallen so viele Mitarbeiterinnen aus, dass sich die Stadt nicht mehr in der Lage sieht, das auszugleichen. „Eine Aushilfe aus anderen Einrichtungen ist momentan nicht möglich, da auch hier Personalengpässe bestehen“, sagt Stadtsprecherin Michaela Ott.

Kinder können in keinen anderen Hort in Neuruppin wechseln

Wegen der Corona-Schutzmaßnahmen ist es auch nicht möglich, die Kinder aus dem Hort Waldhaus in anderen Einrichtungen zu betreuen.

Die Betreuung der Kita- und der Krippenkinder in der Kita Waldhaus ist weiter gesichert, nur der Schulhort ist betroffen. Die Hortkinder können in der Schule trotzdem weiterhin Mittagessen.

Von Reyk Grunow