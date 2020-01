Straßenhunde in Asien: Ein Eimer Welpen für sieben Euro

Neuruppin

Einmal im Jahr, immer zur Sommersonnenwende, findet in der südwestchinesischen Stadt Yulin das Hundefleisch-Festival statt. Rund 10.000 Hunde werden für das Fest geschlachtet und zusammen mit Litschi gegessen. In winzige Käfigen gesperrt werden die Tiere auf LKW verladen über hunderte Kilometer durch das ganze Land nach Yulin gekarrt, um dort einen qualvollen Tod zu finden.

Bevor die Hunde für das Yulin-Festival auf die Schlachtbank kommen, werden sie geschlagen, lebendig gehäutet oder mit kochend heißem Wasser übergossen. „Durch den höheren Adrenalinspiegel soll das Fleisch besser schmecken“, erklärt Tierschützer Robert Gadow. Als er in den sozialen Netzwerken Bilder des Yulin-Festes sah, wollte er handeln: „Ich wollte selbst aktiv werden und nicht nur im Internet kommentieren“, sagt er.

Durch die qualvolle Behandlung soll das Fleisch der Tiere besser schmecken

Gemeinsam mit einer Freundin machte er sich im Sommer auf den Weg nach China, um zumindest ein paar der Tiere vor einem qualvollen Tod zu retten. „Auch in Deutschland gibt es zum Teil unerträgliche Zustände in der Tierhaltung, das ist aber kein Vergleich zum Leid dieser Hunde.“

Kurz bevor sie ertränkt werden sollten, kaufte Robert Gadow diese Welpen frei – für sieben Euro. Quelle: Robert Gadow

„Ich bin mit Hunden groß geworden“, erklärt Gadow seine Leidenschaft für die Tiere. In seiner Heimat engagiert sich der Unternehmensberater aus Neuruppin für das Tierheim Herzsprung. Gleich für mehrere Hunde in dem Heim hat er die Patenschaft übernommen. Auch sein eigener Hund kommt aus dem Tierheim.

Das Hundefleisch-Festival ist auch in China umstritten

In China gelang es Robert Gadow und seiner Freundin Nancy Krauel aus Zühlen, zahlreiche Hunde freizukaufen und an ein lokales Tierheim zu vermitteln. Es gibt auch radikalere Gruppen von Tierschützern, die nachts in die Zwinger einbrechen und die zur Schlachtung vorgesehenen Hunde befreien. Seit es in China Mode geworden ist, Hunde als Haustiere zu halten, ist das Yulin-Festival auch im Reich der Mitte umstritten.

Ursprünglich wollten Gadow und Krauel sich selbst einen Eindruck vom Yulin-Fest verschaffen, reisten dann doch vorzeitig ab. Die Bilder der gequälten und geschlachteten Tiere wollten sich die beiden Tierschützer ersparen.

Aufgrund von Mangelernährung, Stress und Krankheiten verlieren viele Straßenhunde ihr Fell. Quelle: Robert Gadow

Kurz nach Weihnachten brachen die beiden ein zweites Mal nach Asien auf, um sich für Straßenhunde einzusetzen. Nach vier Tagen in China ging es weiter auf die Philippinen, wo Gadow und Krauel eine junge Frau beim Aufbau eines Tierheims für Straßenhunde unterstützten.

Spenden von lokalen Unternehmen für das Tierheim

Zwar steht der Verzehr von Hunden in dem südostasiatischen Land seit 2007 unter Strafe, doch der illegale Handel mit Hundefleisch boomt. Zudem kommen viele Tiere im Straßenverkehr um oder werden bei Unfällen verkrüppelt.

Mit im Gepäck hatten die Tierschützer diesmal einen Spendenscheck über 1500 Euro für den Ausbau des Tierheims. „Das Geld haben wir von verschiedenen Unternehmen aus Ostprignitz-Ruppin gesammelt“, erklärt Gadow. Zwei Wochen arbeiteten er und Nancy Krauel in dem philippinischen Tierheim, versorgten die Hunde, reinigten deren Behausungen und schmiedeten neue Pläne. Denn im Sommer wollen die beiden wiederkommen. Derzeit stellen sie eine neue Spendenkampagne für das Tierheim auf die Beine.

Von Feliks Todtmann