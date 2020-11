Neuruppin

Mit einem Demonstrationszugdurch die Altstadt von Neuruppin erinnerten knapp Hundert Ruppiner am Montagabend an die Angriffe auf jüdische Bürger in ganz Deutschland in der Reichspogromnacht am 9. und 10. November 1938. Hunderte Menschen wurden in dieser Nacht getötet, Synagogen, Häuser, Geschäfte angezündet. Auch in Neuruppin.

Martin Osinski vom Aktionsbündnis „ Neuruppin bleibt bunt“ war wichtig, auch an die Angriffe zu erinnern, die es noch heute gibt, auch auf Politiker. Das Aktionsbündnis stellte sich geschlossen vor Bürgermeister Jens-Peter Golde, der am 19. Oktober Opfer eines solchen Angriffs wurde, als Unbekannte seinen Dienstwagen anzündeten.

Für Golde war das kein Angriff gegen ihn persönlich, „sondern ein Anschlag gegen die Demokratie“.

Von Reyk Grunow