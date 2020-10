IHK-Preis für Neuruppiner Händler-Initiative

Neuruppin

„Das Preisgeld werden wir selbstverständlich dafür nutzen, um die Neuruppiner Innenstadt weiter zu stärken.“ Das waren die ersten Worte von Kristina Hannaleck, Inhaberin des Ladens für regionale Produkte „Herr Fontane“ am Neuruppiner Schulplatz, als sie am Donnerstagnachmittag in der Kulturkirche gefragt wurde, was sie und ihre Mitstreiter von der Initiative „Wir die Innenstadt“ mit den 7500 Euro anfangen wollen.

Mit dem Projekt „#NeuruppinFeiert“ hatte der Zusammenschluss Neuruppiner Gewerbetreibender bereits Anfang April den Wettbewerb der City-Offensive Westbrandenburg der Industrie- und Handelskammer ( IHK) Potsdam in der Kategorie „Event“ gewonnen. Wegen der Corona-Pandemie konnte die Preisübergabe aber erst jetzt stattfinden.

Anzeige

Für Kreativität und herausragende Leistungen

Die Auszeichnung wird seit 2013 für Kreativität und herausragendes Engagement lokaler Händler und Unternehmer verliehen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Ortskerne attraktiv zu gestalten. „Der Preis bestätigt unseren gemeinsamen Einsatz“, sagte Hannaleck. Im Rahmen des Aktionstags „#NeuruppinFeiert“ hatten sich Ende Februar Neuruppiner Gewerbetreibende und Gastronomen in der Kulturkirche zu einer Messe mit buntem Kulturprogramm getroffen.

Bürgermeister Jens-Peter Golde lobte den Einsatz der Initiative. „Wir können uns freuen, dass sich so viele Aktive in Neuruppin zusammengeschlossen haben, um die Leute in die Innenstadt zu locken“, sagte Golde. In Neuruppin gebe es gute Rahmenbedingungen, um die Kaufkraft vor Ort zu halten. „Wir werden hier mit dem Stadtmarketing in diesem Jahr noch mehr versuchen“, wie der Bürgermeister ankündigte.

Längere Öffnungszeiten am 8. Oktober

Eine konkrete Aktion wird am 8. Oktober stattfinden. An dem Tag wollen viele Geschäfte in zentraler Lage bis 21 Uhr öffnen. „Anders als ein Event mit größerer Teilnehmerzahl sind verlängerte Öffnungszeiten coronakonform“, sagte Unternehmerin Hannaleck zur Begründung.

Von Jérôme Lombard