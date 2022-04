Ruppin

Ido Zeev wird eine große Zukunft vorausgesagt. Der junge Mann aus Tel Aviv ist zarte 23 Jahre alt – und hat in Israel bereits diverse Preise in allen namhaften Wettbewerben eingesammelt, spielte mit allen großen Orchestern seines Landes zusammen. Auch international sieht es gut für ihn aus: Er musizierte beim Oxford Music Festival und beim Basel-Festival. Gerade erst errang er den 3. Preis des berühmten internationalen Klavierwettbewerbs in Spanien; den Vorsitz der Jury führte die legendäre Pianistin Martha Argerich. Im selben Wettbewerb konnte sich Ido Zeev zwei weitere Preise sichern, darunter den Publikumspreis, der ihm aus aller Welt zugesprochen wurde. Das spricht für sich.

Manfred Neumann eröffnet den Abend. Quelle: Thomas Lox

Was verschlägt einen so brillanten Pianisten in den Kornspeicher Neumühle? Private Kontakte waren es – eine Berliner Freundin der Familie, die auch in Neuruppin einen Wohnsitz hat, wollte den Zeevs bei einem Besuch vor zwei Jahren neben anderen Sehenswürdigkeiten auch den „coolen Antiquitäten-Speicher“ zeigen. Ido Zeevs spontane Reaktion auf den wunderbaren Ort war damals: „Hier möchte ich ein einmal spielen.“ Kornspeicherbetreiber Manfred Neumann war spontan angetan.

Ido Zeev hat in Israel schon mit allen namhaften Orchestern gespielt

Am Sonntag war es soweit: Ido Zeev gab ein Konzert. „Eines der letzten, die unter meiner Regie laufen“, sagt Manfred Neumann, der den Kornspeicher verkauft hat. „Aber ich bin noch bis Jahresende hier, arbeite weiter und gehe nicht in Rente“, kommt er allen Gerüchten zuvor, er werde fortan keine Möbel mehr restaurieren.

Konzentriertes Spiel, brillante Technik. Quelle: Thomas Lox

Er sei erfreut, dass sich – obschon ausnahmsweise ein klassisches Konzert statt krachiger Bands auf dem Programmzettel steht – so viele Menschen im Kornspeicher eingefunden hätten, plaudert Neumann weiter. Rund 100 Zuhörer sind gekommen. Er freut sich auch, dass der Flügel, der zur Lokation gehört wie der Deckel auf den Topf, noch einmal zum Zuge kommt. Und das sogar durch solch berufene Händen.

Im Alt Ruppiner Kornspeicher brillierte Zeev mit Skrjabin, Débussy und Beethoven

Ido Zeev beginnt mit Skrjabin, der ausschließlich für Klavier komponierte. Als Pianist hat er das Genre der Klaviersonate weiterentwickelt und verlangt dem Klavier und den Händen technisch eine ganze Menge ab. Ido Zeev, das merkt man schnell, ist technisch bravourös. Konzentriert und versunken entwickeln seine Hände ein Eigenleben: Er baut eine unheimliche Spannung auf, wenn er ein zartes Motiv gegen ein Donnergrollen ankämpfen lässt, wenn die Musik ein Bild zeichnet, als ob eine Nussschale auf sturmgepeitschtem Ozean tanzt. Er steigert sich von melancholischer Düsternis in furiosen Rausch.

Auch in den folgenden Stücken von Débussy geht es virtuos aber auch stürmisch zur Sache. Ido Zeevs Spiel ist leidenschaftlich und voll überschäumender Emotion. Seine Technik ist umwerfend – jeder Lauf sitzt. Débussy, dem Impressionismus zugeordnet, beschreibt in den Préludes Stimmungen, Zeev interpretiert diese fast expressiv. Er scheut sich nicht vor lauten Tönen – kontrastierende Passagen in plätscherndem Piano gibt es bei ihm selten.

Ido Zeev am Flügel im Kornspeicher. Quelle: Thomas Lox

Sehr dosiert setzt er die Pedale ein, was einerseits die einzelnen Töne schillern lässt anstatt sie zu verwässern, andererseits seinem Anschlag und dem Klang des Flügels eine gewisse Härte gibt. Das ist nicht unbedingt im Sinne Debussys, der für das Spiel der Préludes den Hinweis gab, „man müsse vor allem vergessen, dass das Klavier Hämmer habe.“ Ungeachtet dessen zieht Zeevs prägnantes Spiel in Bann.

Vor allem, als er die beiden letzten Klaviersonaten Beethovens spielt: berückend schön, unendlich traurig, manchmal zornig über Taubheit und den nahenden Tod, mal wehmütig durch die Erinnerungen an glückliche Tage blätternd. Markante Motive treiben wuchtig voran, Paukenschläge des Schicksals knallen trocken im Allegro Molto, quirlende Läufe bäumen sich auf. Das Adagio ist das finale Juwel des Abends – ganze 20 Minuten lang versetzt es in atemlosen Rausch.

Eines der letzten Konzerte im Alt Ruppiner Kornspeicher unter Manfred Neumanns Regie

Vielen Pianisten gilt es als einer der erhabensten Momente in Beethovens Werk. Nichts wird dem Zuhörer geschenkt – die Emotionen lodern von höchsten Höhen bis in die tiefsten Abgründe. Ein Rausch zwischen Dur und Moll. Zeev lässt Himmel und Hölle leuchten in diesem Schwanengesang. Und ein einziges Mal kann der Flügel so leise und zart singen, dass man die Töne schweben zu spüren meint. Der letzte Akkord verhallt, sekundenlang herrscht Stille. Dann bricht Beifall los – so viel, dass Ido Zeev noch eine Zugabe gibt.

Von Regine Buddeke