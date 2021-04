Neuruppin

Wie die Agentur für Arbeit mitgeteilt hat, sind die Arbeitsmarktzahlen für April weiter positiv. So gab es im Landkreis Ostprignitz-Ruppin 3393 als arbeitslos Gemeldete, dies entspricht einem Rückgang von 177 gegenüber März. Im Jahresvergleich ist die Anzahl fast identisch, lediglich 36 Personen weniger sind in der Arbeitslosenstatistik erfasst.

Die Arbeitslosenquote liegt für den Landkreis bei 6,6 Prozent, was einer leichten Reduzierung um 0,3 Prozentpunkten im Vergleich zum März und einer fast unveränderten Quote im Jahresvergleich (Minus 0,1 Prozent) entspricht.

Damit weist der Arbeitsmarkt in Ostprignitz-Ruppin eine stabile Lage auf, auch wenn „die Auswirkungen der Pandemie weiter erkennbar“ seien, wie es in der Mitteilung der Arbeitsagentur heißt.

Für Neuruppin sind 1917 Personen als arbeitslos gemeldet, das sind 79 weniger als im März. Für den gleichen Zeitraum sind es in Wittstock 23 (bei 631 Arbeitslosen) Personen weniger und in Kyritz 75 (bei 845 Arbeitslosen).

Der Bezirk der Agentur für Arbeit Neuruppin umfasst neben Ostprignitz-Ruppin auch die Landkreise Prignitz, das Havelland und Oberhavel. In diesen vier Kreisen sind zum Monat April insgesamt 17 700 Arbeitslose gemeldet, was einen Rückgang um rund 700 bedeutet. Im Vergleich liegt die Prignitz bei 3039 gemeldeten Arbeitslosen mit einer Arbeitslosenquote von 7,8 Prozent an der Spitze, gefolgt von OPR, dem Havelland (5,8) und Oberhavel (5,3). In allen Kreisen zeigt sich die gleiche Tendenz zu sinkenden Arbeitslosenzahlen bei fast unverändert bleibenden Arbeitslosenquoten.

Motor des Arbeitsmarktes ist demnach die Kurzarbeit. In den vier genannten Landkreisen hätten im Dezember vergangenen Jahres 1900 Betriebe für rund 9100 Beschäftigte Kurzarbeit angemeldet.

„Insgesamt gesehen entlastet Kurzarbeit den Arbeitsmarkt weiterhin deutlich. Viele Arbeitgeber halten an ihren Fachkräften fest“, bilanziert Beate Kostka, Leiterin der Arbeitsagentur Neuruppin.

Kostka empfiehlt insbesondere jungen Menschen, den Weg einer dualen Ausbildung einzuschlagen. „Die regionalen Firmen suchen Auszubildende und brauchen Fachkräfte für die Zukunft. Trotz Pandemie sind die Ausbildungschancen weiter gut und perspektivisch das Entgelt höher und das Risiko, wieder arbeitslos zu werden, geringer“, so Kostka.

Von Justus Makollus