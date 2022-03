Im Neuruppiner Krankenhaus droht ein weiterer Streik

Neuruppin

Bekommen die etwa 1400 nicht-ärztlich Beschäftigten der Ruppiner Kliniken und der Klinik-Tochter OGD bald 100 Prozent Lohn nach dem Tarif des öffentlichen Dienstes? Darum geht es bei den seit Dezember laufenden Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft Verdi und der Klinik-Geschäftsführung in Neuruppin. Am Mittwoch gibt es die fünfte Verhandlungsrunde. Gibt es keine Einigung, droht wieder ein Warnstreik.

„Wir hoffen auf ein neues Angebot“, sagte am Dienstag Verdi-Verhandlungsführer Torsten Schulz. Bleibe dieses aus, sei ein weiterer Streik wahrscheinlich.

Verdi hofft auf einen dauerhaften Zuschuss des Kreises OPR

Die Klinikführung in Neuruppin ist zwar bereit, für alle 1400 Mitarbeiter mehr Lohn zu zahlen – nicht jedoch 100 Prozent nach TVöD. Diese Erhöhung sollen lediglich die etwa 800 Beschäftigen bekommen, die in der Pflege arbeiten, nicht jedoch die Beschäftigten, die in den Laboren und den anderen Bereichen ihre Arbeit machen.

Die Klinik verweist auf die wirtschaftliche Lage. Doch Verdi hofft auf einen dauerhaften Zuschuss des Landkreises für die Beschäftigten. Das lehnen sowohl Landrat Ralf Reinhardt (SPD) als auch die Amtsdirektoren und Bürgermeister von Ostprignitz-Ruppin ab – weil die Gemeinden dann noch weniger Geld für eigene Projekte vor Ort hätten.

Von Andreas Vogel