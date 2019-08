Neuruppin

Wovon zuerst erzählen bei einer an Eindrücken so reichen Reise? Von den Rentieren, die mitten durch Hammerfest liefen? Von den vielen Wasserfällen und Inseln? Von den Karaoke-Gesängen, die Spaziergänger an einem Vormittag in einer kleinen finnischen Stadt anstimmten? „Nights in White Satin“ und „O sole...