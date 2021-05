Immer mehr Betten in Jugendherbergen bleiben wegen Corona leer

Prebelow

Touristische Übernachtungen in Brandenburg sind zwar ab Freitag, 21. Mai, wieder erlaubt, wenn in der betroffenen Region seit mindestens fünf Tagen der 7-Tagesinzidenzwert unter 100 liegt.

Doch unklar ist derzeit noch, wann die 18 Jugendherbergen in Berlin und Brandenburg wieder Gäste empfangen dürfen. „Wir hoffen auf Anfang Juni“, sagt Thomas Schwalm, Chef des Landesverbandes Berlin-Brandenburg des Deutschen Jugendherbergswerkes.

Wird 2021 ein noch schlechteres Jahr?

In den Herbergen des Verbandes gab es 2019 etwa 385.000 Übernachtungen. „Es war ein normales Jahr“, sagt Schwalm.

Wegen der Corona-Pandemie konnten im vergangenen Jahr lediglich noch 125.000 Übernachtungen in den 18 Jugendherbergen angeboten werden. Schwalm befürchtet in diesem Jahr ähnliche, wenn nicht gar noch schlechtere Zahlen.

Gruppenfahrten brauchen eine längere Vorbereitungszeit

„Das erste halbe Jahr ist fast rum.“ Und noch immer sei unklar, ab wann und unter welchen Bedingungen Schulklassen wieder Ausflüge mit Übernachtungen in einer Jugendherberge machen dürfen. Die Unterkünfte für Schulklassen gehören zum Kerngeschäft für Jugendherbergen.

Selbst bei einer sofortigen Freigabe für die Herbergen könnte dort nicht sofort der normale Geschäftsbetrieb starten. „Gruppen- und Klassenfahrten brauchen eine längere Vorbereitungszeit“, sagt Schwalm.

2019 gab es in Prebelow etwa 11.000 Übernachtungen

Zudem gebe es derzeit noch viele offene Fragen. Reicht der negative Corona-Test bei der Anreise aus oder muss jeden Tag ein neuer Test vorgelegt werden? Und reicht dabei ein Selbsttest unter Aufsicht oder müssen die Gäste dazu in ein Testzentrum?

Auch Romy Prior, die seit 2019 die Jugendherberge in Prebelow leitet, die etwa zehn Kilometer nördlich von Rheinsberg liegt, wartet auf Antworten. „Die Leute wollen wieder raus“, sagt Prior. 2019 gab es etwa 11.000 Übernachtungen in der Jugendherberge Prebelow, die über 130 Betten verfügt.

Nur das Ferienhaus konnte vermietet werden

Doch im vergangenen Jahr waren es wegen Corona etwa 90 Prozent weniger, da die Jugendherberge keine Übernachtungen für Klassenfahrten und für andere Jugendaktivitäten zur Verfügung stellen durfte. „Wir konnten von Mai bis September lediglich das Ferienhaus vermieten, das über sechs Gästebetten verfügt“, sagt Prior.

Die Besucher im Ferienhaus verpflegen sich selbst und planen auch sonst ihre Aktivitäten in der Region selbstständig. Gerade im Sommer konnte das Ferienhaus gut vermietet werden, so Prior. Kein Wunder, liegt doch die Jugendherberge nicht nur in der Nähe des Großen Prebelowsees, sondern zugleich dicht an der Mecklenburger Seenplatte – nach Röbel an die Müritz sind es keine 40 Kilometer.

Corona-Hilfen für die Jugendherbergen

Doch derzeit nützt die beste Lage nichts. Während zu Pfingsten in Bayern und Baden-Württemberg die ersten Jugendherbergen öffnen dürfen, gibt es für die Herbergen in Berlin und Brandenburg noch keinen Termin.

Seit dem vergangenen Sommer erhält das Jugendherbergswerk aber wenigstens Corona-Hilfen. „Das hilft uns“, sagt Verbandschef Schwalm. Zwar sei die November- und die Dezember-Hilfe noch nicht ausgezahlt, jedoch sei bereits beschlossen, dass Überbrückungshilfen bis Ende Juli gezahlt werden sollen. Die Anträge dafür bereitet der Verband gerade vor.

Von Andreas Vogel