Altöl, Asbestplatten, Teerpappe: In Ostprignitz-Ruppin wird immer mehr gefährlicher Abfall entdeckt, der illegal in der Natur entsorgt wurde. 2017 waren es rund vier Tonnen gefährliche Abfälle, ein Jahr später schon zehn Tonnen. Der Landkreis schlägt deshalb Alarm und appelliert an das Umweltbewusstsein der Einwohner.