Kommunen in Sorge um Vandalismusschäden

Wittstock

Auch in der Prignitz und dem Ruppiner Land werden Spielplätze immer wieder Zielscheibe sinnloser Zerstörungslust. Für die Reparaturen müssen die Kommunen jedes Jahr viel Geld aufwenden, das dann an anderer Stelle fehlt. „Würde es den Vandalismus nicht geben, könnte das Geld in ganz andere Projekte fließen“, sagt Wittstocks Stadtsprecher Jean Dibbert. Die Stadt investiert jedes Jahr gut 90 000 Euro in die Beseitigung von Vandalismusschäden. Ein Teil davon fließzt auch in die Reparatur beschädigter Spielgeräte.

85 000 Euro investiert die Stadt Neuruppin jedes Jahr in die Unterhaltung ihrer 41 öffentlichen Spielplätze und Sportplatzflächen. Laut Stadtsprecherin Michaela Ott werden davon allein 20 000 Euro für die Beseitigung von Vandalismusschäden fällig. „Mehrmals in der Woche werden die Plätze durch Scherben und Müll sowie Schmierereien verunreinigt“, sagt sie. Jeden Monat gebe es Beschädigungen von Zäunen, Netzen, Bänken und Papierkörben. Etwa dreimal im Jahr würden auch gezielt Spielgeräte beschädigt.

Graffitiproblem in Wittenberge

Graffiti sind die häufigste Form von Beschädigungen an den 20 öffentlichen Spielplätzen in Wittenberge, wie Stadtsprecher Martin Ferch mitteilt. In die Unterhaltung und Pflege der Plätze investiere die Stadt jährlich 33 000 Euro. darin seien auch die Beseitigung von Schäden in Folge sinnloser und mutwilliger Zerstörung enthalten.

Keine Klagen zum Thema kommen hingegen aus Kyritz. „Die Stadt ist bisher von Vandalismus verschont geblieben. Reparaturen ergeben sich nur durch Verschleiß“, sagt Stadtsprecherin Doreen Wolf. Gut 9500 Euro steckt die Stadt jedes Jahr in die Unterhaltung und Pflege ihrer 18 öffentlichen Spielplätze. „Wir investieren weiterhin gern in unsere Spielplätze“, sagt die Sprecherin.

Verursacher werden selten gefasst

Bei Beschädigungen durch Vandalismus bleiben die Kommunen meistens auf den Kosten sitzen. „Eine Versicherung würde in solchen Fällen nicht einspringen“, erklärt Jean Dibbert. Eine Überwachung der Spielplätze rund um die Uhr sei ebenfalls nicht möglich. Vielmehr appelliert Jean Dibbert an die Mitbürger, genauer bei solchen Taten Augen und Ohren offen zu halten. „Außerdem muss ein Umdenken in den Köpfen stattfinden“, sagt der Stadtsprecher. Auch mit Blick auf die nun für die Öffentlichkeit zugänglichen neuen Spielplätze auf Gelände der Landesgartenschau ( Laga). Über deren Erhalt mache sich nicht nur die Stadtverwaltung sondern auch die Bevölkerung Sorgen.

„Leider sind die Möglichkeiten bei den Gegenmaßnahmen sehr begrenzt“, sagt auch Michaela Ott. Bei der Auswahl der einzelnen Spielgeräte werde im Vorfeld aber auf eine stabile Konstruktion sowie robustes Material geachtet. Grundsätzlich würden alle Schäden zur Anzeige gebracht. „In der Regel können die Verursacher von Vandalismusschäden aber nicht ermittelt werden“, sagt neuruppins Stadtsprecherin.

Von Christian Bark