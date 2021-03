Impfzentrum Kyritz: So groß ist der Personenkreis mit Anspruch auf Coronaschutz jetzt wirklich

Kyritz/Wittstock/Neuruppin

Der Kreis derjenigen mit einem Anspruch auf Coronaschutz ist aktuell weitaus größer als die vielen bekannten Fälle mit ihrem beruflichen Hintergrund. Es sind Personen mit erheblichen Vorerkrankungen im Alter von 18 bis 64 Jahren, die Termine für das Impfzentrum in Kyritz vereinbaren können, weil vor allem sie jetzt zur sogenannten Prioritätengruppe 2 gehören.

Als nach Gruppe 1, zu der die Über-80-Jährigen, bestimmtes Klinikpersonal sowie Pflegedienste und -heime gehören, Gruppe 2 an die Reihe kam, sollten zwar nun auch die Über-70-Jährigen berücksichtigt werden. Doch wieder mangelte es am entsprechenden Impfstoff. Jener von Astra-Zeneca indes, der für 18- bis 64-Jährige empfohlen wird, rief dafür weiteres medizinisches Personal, die Polizei- und Ordnungskräfte, Kita-Erzieher, Grundschullehrer und Bewohner von Flüchtlings- und Obdachlosenheimen samt Personal auf den Plan. Zusätzlich aber gibt es eben den großen Kreis Impfberechtigter aus gesundheitlichen Gründen.

Impfungen für Diabetiker, Übergewichtige und psychiatrisch Krankte

Die bereits am 24. Februar von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) gemäß der Coronavirus-Impfverordnung des Bundesgesundheitsministeriums herausgegebene Prioritätsliste zeigt, welche Vorerkrankungen gemeint sind: Trisomie 21, Demenz oder geistige Behinderung, schwere psychiatrische Erkrankungen, insbesondere bipolare Störung, Schizophrenie oder schwere Depression, Krebs ohne gestopptes Tumorwachstum, COPD, Mukoviszidose oder andere schwere chronische Lungenerkrankungen, Diabetes mellitus (ab bestimmtem Grenzwert), Leberzirrhose oder andere chronische Lebererkrankungen, chronische Nierenerkrankungen, Personen nach einer Organtransplantation und Adipositas (ab bestimmtem Grenzwert).

Weshalb dies weniger publik wurde, liege an der Kommunikation dieses Angebots über die jeweiligen Fach- oder Hausärzte, erklärt Ronny Sattelmair, der Chef des DRK-Kreisverbandes in Ostprignitz-Ruppin, der für das Impfzentrum zuständig ist. „Die Betroffenen wissen davon, da wir mit den Ärzten kooperieren.“

Ärztliches Attest als Voraussetzung

Sie können sich zur Terminvergabe selbstständig an die 116 117 wenden, bekommen von ihren Ärzten in der Regel aber gesonderte Telefonnummern genannt. Wichtig sei hierbei ein ärztliches Attest. „Ärztinnen und Ärzte müssen auf dem Attest keine Details angeben. Eine formlose Bescheinigung, dass eine Erkrankung im Sinne der Impfverordnung besteht, reicht aus“, heißt es auf der entsprechenden Praxisinfo der KBV. Diese Atteste werden laut Ronny Sattelmair im Impfzentrum dennoch „genau geprüft“.

Jörg Kannenberg bestätigt dieses Prozedere. Er ist in Kyritz Allgemeinmediziner und in dem in der Stadt eingerichteten Zentrum als Impfarzt engagiert. In seiner Praxis hatte er nachgesehen, welche Patienten für die aktuell mögliche Impfung in Frage kommen und sendete ihnen unaufgefordert die Bescheinigung zu. „Die Atteste zu verschicken, das habe ich so gemacht. Wie andere vorgehen, weiß ich nicht.“

Noch nicht alle Beispiele aus Gruppe 2 in Brandenburg an der Reihe

Bemerkenswert: Die KBV-Liste enthält in Gruppe 2 zudem zwei Kontaktpersonen einer Schwangeren oder eines pflegebedürftigen und über 70 Jahre alten Menschen oder eines pflegebedürftigen Menschen mit altersunabhängiger Vorerkrankung, die nicht in einer Einrichtung leben. Seitens des Brandenburger Gesundheitsministeriums aber werden diese Personen – noch – nicht erwähnt. Sie werden allerdings auch nicht explizit ausgeschlossen. „Ich hatte das gelesen und mich im Impfzentrum schon danach erkundigt. Dort hat es solche Fälle aber noch nicht gegeben“, erklärt Ronny Sattelmair. Im Fokus stünden eben die schwer Vorerkrankten.

Laut dem Mediziner Kannenberg sei es oft nicht leicht, Patienten diese Möglichkeit zu erläutern. Bei Paaren etwa, wo einer als Diabetiker geimpft werden darf, der andere aber nicht, weil er den Grenzwert nicht erreicht. Oder es leidet der eine an der Lungenerkrankung COPD, der andere „nur“ an Asthma. Asthmatiker aber sind erst in der Prioritätsgruppe 3 berücksichtigt samt vieler weiterer Erkrankungen – und bekanntlich einer weiteren Altersabstufung auch ohne Vorerkrankung.

Arzt rät Patienten, vor Termin ihre Impfvoraussetzungen zu prüfen

Derweil warten dieser Tage die Über-80-Jährigen auf Post vom Land samt spezieller Telefonnummer zur Terminvergabe. Andere Impfberechtigte können sich online anmelden oder weiterhin die 116 117 nutzen. Denn absehbar sei auch wieder ein für sie geeigneter neuer Impfstoff, sagt Ronny Sattelmair: „Wir hoffen auf große Mengen. Warten wir ab, was da kommt.“

Allerdings gab es trotz Terminvergaben auch schon viele Personen, die zurückgeschickt werden mussten und den Weg ins Impfzentrum umsonst auf sich nahmen. „Gerade, wenn sie etwa aus Lindow oder Rheinsberg kamen, war das schade“, sagt Jörg Kannenberg, dem bei seiner Arbeit als Impfarzt auffiel, dass ihnen der Grund erst bei der Datenabfrage klar wurde. Denn es dürfe beispielsweise nicht kommen, wer stillt, wer im vergangenen halben Jahr bereits Corona hatte oder sich in den vergangenen zwei oder drei Wochen anderweitig impfen ließ, etwa gegen Tetanus oder Grippe.

Inzidenzwert für Ostprignitz-Ruppin sinkt weiter

Unterdessen wurden im Landkreis Ostprignitz-Ruppin zum Donnerstag drei Neuansteckungen registriert. Eine weitere Person starb im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung.

Die vom Gesundheitsamt des Landkreises errechnete Sieben-Tage-Inzidenz fällt seit Wochenbeginn kontinuierlich. Sie liegt jetzt bei 34,4.

Von Matthias Anke