Neuruppin/Kyritz

Nach dem vorläufigen Stopp für den Wirkstoff von Astrazeneca kann im Kyritzer Impfzentrum nur noch mit halber Kraft gearbeitet werden. Statt an sechs sogenannten Impfstraßen sind jetzt nur noch drei im Einsatz. An diesen wird der Wirkstoff von Biontech-Pfizer verimpft, sagte am Dienstag Kreissprecher Alexander von Uleniecki in Neurupppin.

Eigentlich sollten in dieser Woche in Kyritz etwa 4200 Menschen eine Schutzimpfung gegen das Corona-Virus erhalten. Nun erhalten lediglich die etwa 2100 Personen den schützenden Piks, die mit dem Wirkstoff von Biontech-Pfizer geimpft werden. Laut Christian Wehry von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) waren am Dienstag rund 430 derartige Impfungen in Kyritz geplant.

Auch die Ruppiner Kliniken mussten Impfungen absagen

Die KV organisiert gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) das Impfen in Kyritz. „Es gibt keinen Impfstoff, um abgesagte Termine mit anderen Impfstoffen ersetzen zu können“, so Wehry.

Das Land hat wegen des vorläufigen Stopps für Astrazeneca rund 22.500 Impftermine abgesagt. Betroffen davon sind auch die Ruppiner Kliniken. Dort sollten in dieser Woche 300 Klinik-Mitarbeiter sowie 100 Lehrkräfte mit dem Wirkstoff von Astra-Zeneca geimpft werden. Das ist nun ausgesetzt.

Aus dem Gesundheitsministerium hieß es, dass Personen, die bereits eine Erstimpfung mit dem Wirkstoff von Astrazeneca erhalten haben, vermutlich ab Mitte April mit ihrer Zweitimpfung rechnen können.

Corona-Fälle in Kyritzer Kita und Kyritzer Grundschule

Indes hat das Neuruppiner Gesundheitsamt am Dienstag 14 Mutationen, zehn neue Corona-Infektionen und einen weiteren Todesfall gemeldet. Damit sind seit Beginn der Corona-Pandemie in Ostprignitz-Ruppin 151 Menschen mit oder an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Zahl der Mutationen erhöhte sich auf 80.

Bei all diesen Fällen handelt es sich laut dem Landkreis um die britische Mutationsvariante. Demnach befanden sich die betroffenen Personen bereits in Quarantäne, da sie als positiver Corona-Fall bekannt waren. Auch die Kontaktpersonen befinden bereits in „verschärfter Isolation“, hieß es.

Betroffen von neuen Infektionen ist auch eine Grundschule sowie eine Kita in Kyritz. Deshalb mussten nach MAZ-Informationen vier Erzieher, sechs Lehrer sowie mehrere Kita-Kinder und Grundschüler in Quarantäne. Ob der Unterricht an der Grundschule in Kyritz fortgesetzt werden kann, ist offen.

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle steigt wieder

In den drei Kliniken in Kyritz, Neuruppin und Wittstock werden derzeit neun Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt, zwei davon auf einer Intensivstation. Ein Patient muss beatmet werden.

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Ostprignitz-Ruppin ist auf 264 gestiegen. Die meisten Infektionen sind in Neuruppin bekannt (105), gefolgt von Wittstock (45), Kyritz (38), der Gemeinde Fehrbellin (22) und Rheinsberg (15).

In der Gemeinde Heiligengrabe und im Amt Neustadt sind derzeit jeweils zehn Corona-Fälle bekannt, in der Gemeinde Wusterhausen sieben und in den Ämtern Lindow und Temnitz jeweils sechs.

Der Inzidenwert sinkt indes leicht

Der sogenannte 7-Tagesinzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin lag laut dem Landesgesundheitsamt am Dienstag bei 58,7 – und gehörte damit zu den fünf niedrigsten im Land Brandenburg. Zum Vergleich: In der Prignitz lag der Wert laut Land am Dienstag bei 78,8, im Havelland bei 56,4 und in Oberhavel bei 137,6. Das war am Dienstag der dritthöchste Corona-Wert im Land nach Elbe-Elster (166,0) und in Oberspreewald-Lausitz (148,1).

In diesen Zahlen sind aber noch nicht die Corona-Fälle berücksichtigt, die die lokalen Gesundheitsämter am Dienstagnachmittag gemeldet haben. Laut dem Neuruppiner Gesundheitsamt ist der Inzidenzwert leicht gesunken – von 59,7 auf 57,7.

Von Andreas Vogel