Impfzentrum in Kyritz schließt am 18. September - 72.000 Leute geimpft

Kyritz/Neuruppin

Seit Inbetriebnahme des Impfzentrums in Kyritz Anfang Februar sind dort etwa 72.000 Menschen geimpft worden. Das hat am Freitag der Landkreis mitgeteilt. Demnach wird das Impfzentrum, das im Sport- und Kulturzentrum in der Perleberger Straße eingerichtet worden war, am 18. September geschlossen. Das Haus soll ab Ende Oktober wieder von Schulen und Vereinen genutzt werden können.

Gesundheitsamt meldet vier neue Corona-Fälle

Das Gesundheitsamt in Neuruppin meldete am Freitag vier neue Infektionen, allerdings seien diesmal weder Kitas noch Horte und Schulen betroffen, hieß es. Der 7-Tagesinzidenzwert für Ostprignitz-Ruppin wurde vom Robert-Koch-Institut mit 19,2 angegeben. Zum Vergleich: In der Prignitz lag dieser Wert am Freitag bei 49,9.

Von Andreas Vogel