Eine bislang unbekannte Frau hat Anfang Februar mit der Kreditkarte einer 51 Jahre alten Neuruppinerin in mehreren Geschäften eingekauft.

Die 51-Jährige gab an, dass sie selbst die Karte letztmalig am 3. Februar im Einsatz hatte. Wenige Tage später bemerkte sie die Abbuchungen von dem Konto und meldete sich bei der Polizei.

Überwachungskamera filmte die Kundin

Unter anderem wurde mit der Kreditkarte in einem Elektronikgeschäft in der Neustädter Straße in Neuruppin bezahlt. Auf den Bildern der Überwachungskameras ist eine Frau zu sehen, die am 6. und am 8. Februar. mit der Kreditkarte der Neuruppinerin bezahlt.

Quelle: Polizei

Die Polizei fragt nun: Wer kennt diese Frau oder kann Angaben zu ihrer Identität oder ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ostprignitz-Ruppin, Telefon: 03391-35 40.

