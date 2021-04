Neuruppin

Dass er dort irgendwo verlaufen muss, ist allgemein bekannt. Aber wo genau liegt der historische Stadtgraben von Neuruppin? Das versuchen Bauarbeiter und Archäologen gerade in der Neuruppiner Schinkelstraße herausfinden.

Auf dem früheren Grundstück des Jugendtreffs Mittendrin haben sie dafür gerade an zwei Stellen das Gewölbe des Klappgrabens freigelegt.

Der Graben galt seit dem Mittelalter als die Lebensader von Neuruppin. Jahrhundertelang floss er offen durch die Stadt. Er brachte frisches Wasser für die Bewohner von der Mesche und spülte Abfall fort in den Ruppiner See.

Als Neuruppin im 19. Jahrhundert Garnisonsstadt wurde, entstanden auch in der heutigen Innenstadt Kasernen, Wohnquartiere für die einfachen Soldaten und Lazarettgebäude. Für sie war der Klappgraben eine praktische Möglichkeit, Überflüssiges loszuwerden.

Auch beim Ausbau der Schinkelstraße (Foto) und der Friedrich-Engels-Straße hatten Bauarbeiter und Archäologen in den vergangenen Jahren verschiedenen unterirdische Abschnitte des historischen Klappgrabens freigelegt und teilweise saniert. Quelle: Peter Geisler/Archiv

Aus dem Lebensspender wurde zunehmend ein Abwasserkanal. Und von dem ging bald ein derart erbärmlicher Gestank aus, dass die Stadtoberen entschieden, den Graben mit einem gemauerten Gewölbe zu verschließen.

Diesem Gewölbe spüren die Archäologen an der Schinkelstraße jetzt nach. Wer auf dem Gehweg an der Baustelle vorbeigeht, kann das freigelegte Mauerwerk gut erkennen.

Unmittelbar daneben liegt eine deutlich ältere und halb verfallen Mauer aus Feldsteinen und Ziegelresten. Die markiert den ursprünglichen Verlauf des Grabens, als er noch offen war. Als das Gewölbe im 19. Jahrhundert angelegt wurde, trugen die Bauleute die Mauer teilweise ab. Ihre Reste dienen als Stütze für das neue Mauerwerk.

In den Jahren 2019 und 2020 hatte die Sparkasse an der Ecke Schinkel- und August-Bebel-Straße ein erstes Wohnhaus bauen lassen. Nun soll das gegenüberliegende ehemalige Gebäude des Jugendvereins Mittendrin (rechts im Bild) saniert und auf der Fläche daneben an der Schinkelstraße ein neues Haus gebaut werden. Quelle: Henry Mundt/Archiv

Die Sparkasse Ostprignitz-Ruppin bereitet gerade den zweiten Teil ihrer Bauarbeiten an der Schinkelstraße vor. Schon vor Längerem waren die Gebäude zwischen der Artur-Becker-Straße und an der sanierten Sparkassenfiliale abgerissen worden. In den kommenden Monaten sollen dort neue Wohnungen entstehen. Parallel dazu soll das denkmalgeschützte Haus an der Artur-Becker-Straße saniert werden. 22 Wohnungen plant die Sparkasse auf dem Areal.

In einem ersten Bauabschnitt hatte das kreiseigene Bankhaus auf dem benachbarten Grundstück an der Ecke Schinkel- und August-Bebel-Straße ein neues Haus mit 20 Wohnungen zwischen 50 und 120 Quadratmetern und Stellplätze für die Autos der Mieter im Tiefgeschoss errichten lassen. Ende 2020 waren die Arbeiten dort beendet; die Wohnungen waren schnell vergeben.

Nach Neuruppin investiert die Sparkasse bald in Dabergotz

Die Fläche, auf der das Haus entstand, war vorher unbebaut. Die früheren n Eigentümer hatten es teilweise als Parkplatz genutzt.

Das Projekt an der Schinkelstraße ist der erste Neubau im größeren Stil, bei dem die Sparkasse als Bauherr und Vermieter auftritt. In Zeiten, in denen auch Banken Negativzinsen für ihre Einlagen zahlen müssen, sucht die Sparkasse nach neuen Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Immobilien sind eine Variante. Als Nächstes will die Sparkasse in Dabergotz eine neue Kindertagesstätte für das Amt Temnitz bauen.

Von Reyk Grunow