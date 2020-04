Corona: Wer Bus fährt, muss Maske tragen

Neuruppin

Wenn es nach der Landesregierung geht, dann sind die Busfahrer in der Pflicht. Seit Montag muss jeder, der im Land Brandenburg mit dem Bus fährt, eine Maske tragen, die Mund und Nase bedeckt. Nur der Fahrer braucht keine. Er soll aber dafür sorgen, dass alle Fahrgäste sich an die neue Maskenpflicht zum Schutz vor Coronaviren hält.

Ulrich Steffen, der Chef der kreiseigenen Busgesellschaft ORP, kann sich kaum vorstellen, wie das gehen soll. Der Fahrer muss fahren. Während er den Bus lenkt, kann er kaum kontrollieren, ob jeder auch ja seine Maske aufbehält. „Wir werden jeden Fahrgast auf die Maskenpflicht hinweisen“, sagt Steffen. Doch verantwortlich dafür, den Mund-Nasen-Schutz die gesamte Zeit über aufgesetzt zu behalten, müsse jeder selbst sein.

Anzeige

Die Maskenpflicht findet Steffen trotzdem richtig. Schon allein, weil im Bus ein Mindestabstand von 1,5 Metern als Infektionsschutz unmöglich zu garantieren ist.

Weitere MAZ+ Artikel

Die vordere Tür in den Bussen bleibt bis auf Weiteres verschlossen. Quelle: Reyk Grunow

An jeden seiner Busfahrer hat Ulrich Steffen eine Schutzmaske ausgeben lassen. „Wir haben extra 200 Stück besorgt“, sagt der Geschäftsführer der Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehrsgesellschaft. Doch diese Masken sind nur für den Ausnahmefall gedacht, wenn der Fahrer einem Fahrgast zum Beispiel beim Ein- oder Aussteigen helfen muss. Während sie am Steuer sitzen, sind die Fahrer von der Maskenpflicht ausgenommen.

„Wer schon mal so eine Maske aufgehabt hat, weiß, dass das ein merkwürdiges Gefühl ist“, sagt Ulrich Steffen. Mancher kann darunter schwerer atmen. „Das ist zusätzlicher Stress“, sagt der ORP-Chef. Und der kann bei einem Busfahrer schnell gefährlich werden.

Seit Mitte März gibt es ohnehin einen Sicherheitsabstand zwischen Fahrer und Fahrgästen. Die vordere Tür im Bus bleibt geschlossen. Ein- und aussteigen müssen die Passagiere hinten. Auch die ersten Sitze gleich hinter dem Fahrer sind gesperrt. Das wird auch so bleiben, wenn jetzt wieder mehr Menschen mit dem Bus fahren.

Ulrich Steffen ist Geschäftsführer der Busgesellschaft ORP und damit zuständig für den gesamten Schüler- und Linienverkehr in Ostprignitz-Ruppin. Quelle: Andreas Vogel

Masken können die Fahrer auch aus einem anderen Grund nicht tragen. Ein Teil des Gesichtes muss immer zu sehen sein, damit die Frau oder der Mann am Steuer identifiziert werden kann, falls ein Bus geblitzt wird. „Wenn ein Fahrer eine Maske aufsetzt, dann darf er nicht gleichzeitig eine Sonnenbrille tragen“, sagt Steffen. Doch angesichts der sonnigen Apriltage sind Sonnenbrillen geradezu Pflicht. Maske oder Brille – beides zusammen ist nicht erlaubt.

Der OPR-Chef will sich nicht mit der Polizei anlegen. Die Corona-Krise macht ihm so schon genug Sorge. Seit 18. März bleiben die vorderen Türen in allen Bussen geschlossen. Das heißt auch, dass die Fahrer keine Fahrscheine mehr verkaufen.

Busse für ganz Ostprignitz-Ruppin Die Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehrsgesellschaft (ORP) ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen des Landkreises Ostprignitz-Ruppin. Die ORP wickelt mit ihren etwa 130 Mitarbeitern den gesamten Linienbus- und Schülerverkehr im Landkreis ab. Dazu hat das Unternehmen knapp 100 eigene Busse. Hinzu kommen Fahrzeuge von Subunternehmern. Dis Busse sind rund 4,4 Millionen Kilometer im Jahr unterwegs und befördern 3,2 Millionen Fahrgäste. Den größten Anteil machen dabei Schüler aus. Gegründet wurde das Unternehmen 1992 durch die drei ehemaligen Kreise Neuruppin, Kyritz und Wittstock vor deren Zusammenschluss zu Ostprignitz-Ruppin. Seinen Hauptsitz hat das Unternehmen in Kyritz, in Neuruppin und Wittstock gibt es Betriebshöfe.

Die ORP hat dadurch Einnahmen von mehr als 100.000 Euro verloren, sagt Steffen, ohne eine konkrete Summe zu nennen. Klagen will er nicht. „Ja, wir haben einen Verlust“, sagt er. „Aber das ist nichts gegen das, was andere Unternehmen verloren haben.“

Die Busse der ORP fahren, wenn der Fahrplan auch zwischenzeitlich auf Ferienbetrieb reduziert war. Bei der kreiseigenen Busgesellschaft kommt immer etwas Geld in die Kasse. Im Gegensatz zu Busbetrieben, die vollständig vom Reise- und Ausflugsverkehr abhängig sind. Für die ist das gesamte Geschäft weggebrochen.

Ein Pappschild am Busbahnhof vor dem Amtsgericht in Neuruppin: „Nehmt doch lieber Bus und Bahn.“ Quelle: Reyk Grunow

Seit einer Woche fahren die Busse in Ostprignitz-Ruppin wieder weitgehend normal. Fahrscheine können aber noch immer nicht verkauft werden. „Wir arbeiten an einer Lösung“, sagt Steffen. Wie die aussehen kann, weiß er noch nicht. Einfach eine Plexiglasscheibe zwischen Fahrer und Fahrgast zu installieren wie an der Supermarktkasse, das gehe jedenfalls nicht. Durch solche ungeprüften Einbauten könnten die Busse ihre Betriebserlaubnis verlieren. Die ORP hat die Prüforganisation Dekra um Hilfe gebeten. Noch gibt es die aber nicht.

Lesen Sie auch:

Von Reyk Grunow