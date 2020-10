In Ostprignitz-Ruppin laden 22 Künstler in ihre Ateliers ein

Neuruppin

Es ist erst ihre dritte Ausstellung, doch Juliane Böhm (47) freut sich schon jetzt auf das Wochenende 24./25. Oktober. Dann wird die Neuruppinerin, die Rechtsanwältin für Erb- und Verkehrsrecht ist, im Büro am Fontaneplatz Einblick in ihr Hobby gewähren. Denn an diesem Wochenende finden die Tage des offenen Ateliers statt.

22 Ateliers und Galerien in ganz Ostprignitz-Ruppin sind an diesem Wochenenden geöffnet, so dass Besucher den Künstlern über die Schulter schauen können. Böhm mag es, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. „Zum offenen Atelier kommen Leute, die sich für Kunst interessieren.“

„Ich kann keine brüllenden Löwen malen“

Der Austausch ist Juliane Böhm, die erst vor sechs Jahren zur Malerei gefunden hat und vor allem Tiere und Blumen zeichnet, wichtig. „Ich kann nur realistisch malen.“ Zudem schauen die von Böhm gezeichneten Tiere meist lieb auf die Betrachter. „Ich kann keine brüllenden Löwen malen.“ Sie würde sich sonst schon beim Zeichnen angeschrien fühlen.

Frank Dornseif und Elke Judith Wagner, die beide aus dem Rheinland stammen, in Berlin studiert haben und seit 1995 in Vichel (Amt Temnitz) wohnen, sind indes gespannt, was die Besucher diesmal interessieren wird. Die beiden Künstler hatten vor 15 Jahren schon mal ihre Ateliers für die Aktion, die in allen 14 Landkreisen sowie in Potsdam stattfindet, für Gäste geöffnet.

Allerdings waren Dornseif und Wagner damals enttäuscht – weil die Besucher sich weniger für die Kunstwerke, Dornseif arbeitet mit Stahl, Wagner mit Beton, interessierten, als dafür, wie man sich als Künstler überhaupt ein Atelier sowie noch einen Hund leisten könne.

Eine Schumacherin als Gastkünstlerin

Da das Kunstinteresse in der Region offenbar gewachsen sei, öffnen die zwei Künstler ihre Ateliers wieder. „Kinder schauen oft genauer hin und fragen, als Erwachsene“, sagt Elke Judith Wagner. In ihrem Hofladen „Ort der schönen Dinge“ in Vichel werden auch Miniaturen, Plastiken und Zeichnungen zu sehen sein. Zudem zeigt die Schumacherin und Designerin Ina Büchs einige ihrer Stücke.

Auch bei Heike Kropius in Papenbruch wird bei den offenen Ateliers ein sogenannter Gastkünstler dabei sein – ihr Sohn. Dieser ist Holzbildhauer, während Kropius vor allem Aquarelle malt. „Ich erzähle gerne Geschichten“, sagt Kropius. Wegen der Corona-Pandemie hat sie sich in den vergangenen Wochen und Monaten besonders in der näheren Umgebung umgeschaut und dabei „viel Neues entdeckt“.

Ausprobiert mit Bronze, Holz und Stein

Indes sagt die Wittstockerin Doris Kretschmer von sich, dass sie zwar seit ihrem 16. Lebensjahr mit der Kunst in Berührung gekommen ist und sie sich seit Ende ihrer Lehrertätigkeit auch seit zehn Jahren damit beschäftigt. Gleichwohl sei sie noch immer „beim Ausprobieren“, so Kretschmer. Neben der Malerei haben es ihr auch Plastiken angetan – aus Bronze, Holz, aus Stein.

Eigentlich gibt es die offenen Ateliers seit 2004 stets im Mai – doch wegen der Corona-Pandemie mussten diese Tage der Begegnung auf den Herbst verschoben werden. Eine genaue Übersicht der Ateliers, die sich dieses Mal beteiligen, hat der Landkreis erarbeitet. Diese Übersicht, die auch auf der Homepage zu finden sein soll, gibt es bei den Bibliotheken und den Tourismusinformationen.

Von Andreas Vogel und Felix Schult