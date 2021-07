In Ostprignitz-Ruppin wurden gut 1100 Wildschweine weniger geschossen

Neuruppin

Trotz der Gefahr, dass die afrikanische Schweinepest bald auch in Ostprignitz-Ruppin ausbrechen könnte, sind im vergangenen Jagdjahr im Landkreis deutlich weniger Wildschweine erlegt worden als im Jagdjahr 2019/20.

Gab es damals mit 6736 erlegten Wildschweinen einen Höchststand in Ostprignitz-Ruppin, sank die Zahl im Jagdjahr 2020/21 deutlich – nämlich auf 5582 geschossene Schweine.

Erfolgsprämie reichte nur kurz für Motivation

Der Rückgang um mehr als 1100 erlegte Tiere liege vermutlich daran, dass im Vorjahr in den 380 Jagdbezirken im Landkreis so außerordentlich viele Wildschweine geschossen wurden, sagte am Mittwoch Andreas Sidow, der bei der Kreisverwaltung in Neuruppin unter anderem für Jagd, die Fischerei und den Tierschutz zuständig ist. Soll heißen: Wenn der Bestand in einem Jahr deutlich verringert werden konnte, ist es im Folgejahr für die Jäger etwas schwieriger, ein Wildschwein vor die Flinte zu bekommen.

Daran konnte auch eine sogenannte Erlegungsprämie nichts ändern, die das Land seit dem Jagdjahr 2018/19 gewährt. Im ersten Jahr gab es in Ostprignitz-Ruppin lediglich 52 Anträge, dann 97 und im vergangenen Jagdjahr 95 Anträge. Als Prämie gab es 50 Euro pro erlegtem Wildschwein – aber nur für die Tiere, die mehr als im Referenzjahr 2015/16 in einer Region geschossen wurden.

Nun gibt es eine höhere Bachen-Prämie

Dieses System wurde geändert: Nunmehr gibt es für jede Bache, so heißt das weibliche Wildschwein, die mindestens ein Jahr alt ist und erlegt wurde, 80 Euro als Prämie. Denn die Sorge ist groß, dass die afrikanische Schweinepest, die inzwischen bereits im Osten Brandenburgs angekommen ist, sich weiter ausbreitet und auch vermehrt auf Hausschweine übergreift. Bisher sind in der Mark schon mindestens drei Fälle von afrikanischer Schweinepest bei Hausschweinen bekannt.

Der Rückgang der geschossenen Wildschweine in Ostprignitz-Ruppin könnte auch mit den deutschlandweiten Absatzproblemen von Schweinefleisch zu tun haben. „Das bremst die Motivation der Jäger, Wildschweine zu erlegen“, sagte Fachmann Sidow.

Keine Gebühr für Trichinenschau

Da hilft es offenbar auch kaum, dass in der Region Jäger seit etwa einem Jahr keine Gebühr mehr für die notwendige Trichinenschau der erlegten Schweine bezahlen müssen.

Trichinen sind winzige Fadenwürmer. Säugetiere, und damit auch Menschen, sowie Vögel dienen den Würmern als Zwischen- oder Endwirt. Trichinen können in seltenen Fällen eine tödlich verlaufende Krankheit (Trichinellose) verursachen. Deshalb müssen erlegte Schweine generell auf Trichinen untersucht werden. Den bisher letzten Trichinen-Fall in der Region gab es Ende April.

Südamerikanischer Nager fühlt sich offenbar in der Region wohl

Indes gibt es für Jäger in Ostprignitz-Ruppin bereits eine weitere Herausforderung: Denn die Zahl von Nutrias in der Region steigt. Seit dem Sommer 2019 dürfen diese aus Südamerika stammenden Nagetiere, die weder mit Biber noch mit Ratten verwandt sind, in der Mark gejagt werden.

Nutrias sind etwa 50 Zentimeter groß und können gut sechs Kilo schwer werden. Quelle: Jens Teubner

Im ersten Jagdjahr 2019/20 wurden in der Region 625 Nutrias erlegt, im folgenden Jagdjahr waren es weit mehr als doppelt so viele, nämlich 1576. Nutria-Farmen wurden in Europa wegen des Fells und des Fleischs der Tiere eingeführt. Nutrias graben sich ihrer Erdhöhlen meist in Wassernähe und können auch Dämme beschädigen.

Zuletzt wurden Nutrias vermehrt im Wittstocker Raum, am Kyritzer Untersee sowie bei Wusterhausen und an den Linumer Teichen gesichtet.

Von Andreas Vogel