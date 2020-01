Die Angst vor Hackerangriffen wächst

Rheinsberg/Neuruppin

Potsdam hat es jetzt erwischt: Eine Cyberattacke hat das Rathaus lahmgelegt. Eine Schadsoftware ist über das Zugangssystem Citrix, das seit einigen Tagen eine Sicherheitslücke aufweist, in das Verwaltungssystem eingedrungen. Die Verwaltung hat deshalb alle Verbindungen mit der Außenwelt gekappt. Das Rathaus ist nur noch telefonisch erreichbar.

Fast alle Standesämter nutzen das gleiche System

In Ostprignitz-Ruppin gibt es zwar noch keine ähnlichen Meldungen. Allerdings verwenden zumindest so gut wie alle Standesämter der Region ebenfalls Citrix, sagte am Donnerstag die Rheinsberger Hauptamtsleiterin Corina Seefeld.

Die Verbindung zu der Software beziehen die Städte und Gemeinden über das Kommunale Rechenzentrum Cottbus. Zumindest in Rheinsberg scheint es bisher keine Probleme mit Citrix zu geben. „Ich habe noch keine Meldung von unserem IT-Spezialisten bekommen, dass wir betroffen sind“, so Corinna Seefeld.

Das Rechenzentrum habe sich bereits vor zwei Wochen um das potenzielle Leck im System gekümmert, sagte der Cottbuser Werkleiter Oliver Bölke. Der kommunale Dienstleister habe ein sogenanntes Workaround vom Hersteller draufgespielt, sobald es verfügbar war. „So haben wir die Sicherheitslücke gestopft.“ Die Daten bei den angeschlossenen Standesämtern seien damit sicher. Zumindest so sicher, wie sie es in Zeiten der um sich greifenden und schnell dazulernenden Cyberkriminalität sein können.

Die Gefahr für Rheinsberg wird größer

Die Computertechnik steht im Rheinsberger Rathaus derzeit aber auch so im Fokus. Der Computerkenner Sven Hoffer listet am Donnerstag die Schultechnik wegen des Digitalpakts im Bildungsbereich auf. Und er beschäftigt sich mit der Windowsumstellung.

Genau deswegen hagelte es jetzt herbe Kritik im städtischen Wirtschaftsausschuss. Es sei „ein ganz schönes Wagnis“, dass die Stadt immer noch nicht das Sicherheitsrisiko im Windowssystem beseitigt habe, das bereits seit Mitte Januar besteht, sagte Ausschusschef Freke Over (Linke). Damit werde die Gefahr größer, dass die Stadt am Ende „den Stecker ziehen“ müsse, um ihre eigenen und die Daten der Bürger zu schützen.

Der Technik-Riese Microsoft unterstützt seit 14. Januar nicht mehr kostenlos das Betriebssystem Windows 7, das im Rheinsberger Rathaus, aber auch an Schulen, Kitas oder in der Touristinfo noch Standard ist (die MAZ berichtete). Dadurch ist Experten zufolge eine erhebliche Sicherheitslücke entstanden.

Ein Update für ein löchriges System?

Das Unternehmen bietet zwar eine Lösung dafür. Sie kostet allerdings einiges. So muss der Bund alleine in diesem Jahr rund 800.000 Euro bezahlen, um die Rechner der Bundesministerien und -behörden zu sichern, die immer noch mit Windows 7 bestückt sind. Dabei geht es allerdings um 33.000 Computer.

Um das Problem zu lösen, will Rheinsberg auf Windows 10 umsteigen. Rund 80.000 Euro hat die Stadt dafür im Haushalt vorgesehen. Von heute auf morgen ist die Umstellung aber nicht möglich, auch weil dafür neue Technik angeschafft werden muss.

Ob die Kommune bis zum Umstieg auf die Bezahl-Sicherung von Microsoft zugreifen wird, das ist noch offen. „Man kriegt Updates für ein löchriges System“, sagt Sven Hoffer. Etwa 80 Euro pro Rechner und Jahren würden dafür anfallen.

Wenn man alleine das Rathaus betrachtet, in dem rund 40 Rechner stehen, wäre die Summe vielleicht zu verkraften. Da an dem System aber noch mehr Geräte hängen, könnte die Zahl schnell nach oben schießen.

In Neuruppin erst gut zehn Prozent der Rechner umgestellt

Hoffer, der erst im Dezember seine Arbeit in Rheinsberg aufgenommen hat, fehlen noch Details um eine abschließende Empfehlung auszusprechen. Diese hänge von der Dauer der Umstellung auf Windows 10 und den Kosten für das Sicherheitspaket für Windows 7. „Wenn die finanziellen Mittel da wären, wäre es schön, die Sicherheitsupdates zu haben“, sagt er. „Es ist auf keinen Fall so, dass alle Rechner offen im Netz hängen.“

Corina Seefeld ist ebenfalls noch unentschlossen. „Es ist aber klar, dass Datensicherheit für uns höchste Priorität hat.“

Auch in der Neuruppiner Stadtverwaltung hat die Sicherheit der stadteigenen Rechner „oberste Priorität“, betonte Sprecherin Michaela Ott. Gleichwohl konnten bisher erst die Rechner in der Hauptwache der Feuerwehr sowie das Gros der Schülernetzwerke an den Schulen umgestellt werden, während im Neuruppiner Rathaus nur gut zehn Prozent der Computer mit einem neuen System ausgestattet wurden. Die Umstellung der restlichen Rechner laufe aber auf Hochtouren, versicherte Ott. Vorsichtshalber hat das Rathaus mit Microsoft eine Verlängerung zur Verlängerung der Sicherheitsupdates für Windows 7 abgeschlossen. Wie teuer das für Neuruppin ist, das verriet die Sprecherin aber nicht.

Von Celina Aniol und Andreas Vogel