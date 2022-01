In den Ruppiner Kliniken droht ein Warnstreik

Neuruppin

Im Neuruppiner Krankenhaus droht ein Warnstreik – denn die Gewerkschaft Verdi hat am Mittwoch die zweite Verhandlungsrunde mit der Geschäftsführung der Kliniken und der Ostprignitz-Ruppiner Gesundheitsdienste (OGD) für gescheitert erklärt. Damit wegen des möglichen Warnstreiks keine Patienten zu Schaden kommen, hat Verdi eine Notdienstvereinbarung mit der Geschäftsführung angekündigt. Darauf habe es aber noch keine Reaktion gegeben, sagte der Verdi-Sekretär und Verhandlungsführer Torsten Schulz.

Die Gewerkschaft will erreichen, dass etwa 1400 Beschäftigte, die in der Pflege und im nichtpflegerischen Bereich der Kliniken arbeiten, rückwirkend zum 1. Januar mehr Lohn sowie einen Corona-Zuschuss von 750 Euro erhalten. Der Lohn soll zu 100 Prozent dem Tarif des öffentlichen Dienstes (TVöD) entsprechen, so Schulz.

Klinik-Chef verweist auf die Krankenhausfinanzierung

Derzeit erhalten die Beschäftigten etwa 91 Prozent des TVöD, wobei es für viele Beschäftigte jedoch laut Verdi eine schlechtere Eingruppierung als beim TVöD gebe.

Die Geschäftsführung, die in einem ersten Schritt eine rückwirkende Erhöhung zum 1. Januar auf 92 Prozent und zum nächsten Jahr auf 94 Prozent angeboten hatte, bedauerte, dass bei den Verhandlungen kein Fortschritt erzielt werden konnte.

Eine hundertprozentige Angleichung sei unter den derzeitigen Finanzierungsbedingungen nicht möglich, ohne die hart erarbeitete wirtschaftliche Stabilität und letztlich Arbeitsplätze und den Krankenhausstandort zu gefährden, teilte der Klinik-Geschäftsführer Gunnar Pietzner mit.

„Gern wären wir bereit, ein höheres Gehalt zu zahlen. Leider bindet uns die Krankenhausfinanzierung hier die Hände“, so Pietzner.

Verdi: Geschäftsführung lehnt Corona-Sonderzahlung ab

Verhandlungsführer Schulz sprach von keiner wirklichen Annäherung bei den Verhandlungen. Demnach würden die angebotenen leichten Tariferhöhungen nicht mal zehn Euro mehr im Monat ausmachen. „Das mussten wir ablehnen“, so der Verdi-Mann. Demnach wurde die Corona-Sonderzahlung für die 1400 Beschäftigten komplett abgelehnt. Lediglich die Jahressonderzahlung sollte leicht steigen. Diese liegt derzeit in den Kliniken bei 52 Prozent – die TVöD-Regelung beträgt laut Schulz etwa 80 Prozent.

Ob die Tarifverhandlungen wie ursprünglich geplant in der nächsten Woche fortgesetzt werden, das blieb am Mittwoch unklar.

Von Andreas Vogel