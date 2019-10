Messer in Ausländerbehörde gezückt: Flüchtling in Neuruppin vor Gericht

Neuruppin

Bei allen drei Angestellten der Ausländerbehörde hat der Vorfall, der sich am 4. Oktober 2018 in ihrem Büro ereignet hat, Spuren hinterlassen. Damals hatte ein Flüchtling aus Kamerun sie mit dem Messer bedroht. Der 32-Jährige wurde einen Tag später vor dem Neuruppiner Amtsgericht zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Dagegen hatte die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt.

Untergebracht in der Psychiatrie

Während des Verfahrens ergaben sich Bedenken wegen der Schuldfähigkeit des jungen Mannes. Er ist derzeit in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Nun muss das Landgericht Neuruppin den Fall neu aufrollen.

„Ich habe an diesem Tag Mist gebaut. Ich war so sauer“, sagte der Angeklagte. Seiner Überzeugung nach hatte er eine Aufenthaltserlaubnis, die ihm aber nicht zugestellt worden sei.

Er habe einen Brief vom Anwalt bekommen, wonach er einen Folgeantrag gestellt habe. Das habe er nicht. Außerdem würden die Angaben überhaupt nicht stimmen. Er sei weder verheiratet noch habe er zwei Töchter. Das habe er klären wollen. Doch „die wollten mir nicht zuhören“, sagt er.

Nachhaltig traumatisiert

Die für seinen Fall zuständige Sachbearbeiterin hat das Geschehen anders in Erinnerung: Er habe behauptet, dass sein Asylverfahren beendet sei, was aber nicht stimmte. Das habe sie ihm mehrfach am Telefon zu erklären versucht. An jenem Tag nun stand er in ihrem Büro und wollte eine Entscheidung: Entweder einen Aufenthaltstitel oder die Abschiebung.

Sie, so die 50-Jährige, habe nochmals versucht, ihm beizubringen, dass sein Verfahren noch laufe und sie ihm daher keine Aufenthaltserlaubnis erteilen könne. Sie habe das Gespräch dann beendet und den Mann gebeten zu gehen. Er habe aber keine Anstalten gemacht, den Raum zu verlassen.

Daraufhin hätten sie und ihre beiden Kolleginnen sich entschlossen, nach draußen zu gehen. Auf dem Weg zur Tür sei er aufgestanden, habe die Tür verstellt und gesagt: „Keiner verlässt den Raum.“

Mit einem Messer herumgefuchtelt

Eine ihrer Kolleginnen sah dann ein Messer in seiner Hand. Die beiden Frauen sprangen aus dem Fenster des ebenerdig gelegenen Büros.

Die eine informierte den Wachschutz und ging zum Bürofenster zurück, um von dort aus beschwichtigend auf den Mann einzureden, er solle der Kollegin nichts antun. „Wir waren alle im Ausnahmezustand“, sagt sie. Sie habe ihm dann eine Aufenthaltserlaubnis versprochen, um ihn zu beruhigen.

„Er stand völlig neben sich. Ich denke, er war zu allem bereit“, erinnert sich die Angestellte. Mindestens dreimal habe er mit dem Messer auf ihren Schreibtisch eingeschlagen. Zwischendurch sei er – immer mit dem Messer herumfuchtelnd – auf- und abgelaufen.

Fußfessel für den Angeklagten

Dieser Vorfall, der für alle drei der erste seiner Art war, lässt sie bis heute nicht los. Auch für einen Polizeibeamten, der mit seinen Kollegen zum Tatort gerufen worden war, war es kein „alltäglicher Einsatz“, sondern einer, „den man so schnell nicht vergisst“.

In den Gerichtssaal wurde der 32-Jährige auf Anweisung der behandelnden Ärzte mit Fußfessel her­eingeführt. Laut einem Arztbericht leidet er an einer psychischen Krankheit. Er sei aber weder krankheits- noch behandlungseinsichtig.

Am kommenden Freitag wird der psychiatrische Gutachter gehört. Dann will auch das Gericht eine Entscheidung über die Zukunft des 32-Jährigen fällen. Dessen Wunsch lautete: „Ich möchte mein Leben wiederhaben.“

Von Dagmar Simons