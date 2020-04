Ostprignitz-Ruppin hält an seinem Alleingang in Sachen Coronakrise und wie man am Besten eine schnelle Ausbreitung des Virus verhindert, fest. Man habe am Donnerstag Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg gegen die Niederlage vorm Verwaltungsgericht eingelegt, sagte Landrat Ralf Reinhardt (SPD).