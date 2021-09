Inkom räumt Fehler bei der Planung des Familienfestes ein

Neuruppin

Nach dem unglücklichen Doppel-Konzert am vergangenen Sonnabend hat die städtische Firma Inkom Fehler eingeräumt und versprochen, die Evangelische Kirchengemeinde bei zukünftigen Veranstaltungen besser zu informieren.

Am vorigen Sonnabend organisierte die Inkom ein Familienfest mit Drachenbootrennen, das als etwas kleinere Alternative zum großen Mai- und Hafenfest gedacht war. Die Bühne der Veranstaltung stand an der Wichmannlinde, also in unmittelbarer Nähe zur Klosterkirche. Dort fand um 17 Uhr zeitgleich die Abschlussveranstaltung des bundesweiten Gedenkens „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ statt.

Jüdische Gedenkveranstaltung wurde durch Livemusik gestört

Doch die rund 100 Zuhörer in der Kirche konnten das lange im Voraus geplante Konzert kaum genießen, da die Rockband, die auf der Bühne spielte, Orgel, Violine, Klarinette und Gesang übertönte. Selbst die Musiker konnten zeitweise ihr eigenes Instrument nicht mehr hören. Aber wie war es dazu gekommen?

Der Fehler lag bei den Organisatoren der Inkom, bestätigte Geschäftsführer Axel Leben in einer gemeinsamen Pressemittelung mit Pfarrer Thomas Klemm-Wollny. Zum einen hatten die Veranstalter die Kirche im Vorfeld nicht darüber informiert, dass nach 17 Uhr noch Live-Bands auf der Bühne spielen sollten, zum anderen wurde die Lautstärke falsch eingeschätzt.

Der Lautstäke-Test wurde mit „Musik vom Band“ durchgeführt

Um die Lautstärke der Bands zu begrenzen, wurde ein sogenannter Limiter eingesetzt. Mit diesem Gerät kann man den Ausgangspegel auf einen bestimmten Wert festlegen. Es habe sogar am selben Tag vor dem Konzert einen Test mit dem Limiter gegeben, bei dem keine Beeinträchtigungen in der Kirche festgestellt werden konnten. Allerdings wurde der Test mit „Musik vom Band“ durchgeführt.

Pfarrer Thomas Klemm-Wollny ist froh, dass die Veranstaltungs-Kollision vom vergangenen Sonnabend aufgeklärt werden konnte. Quelle: Andreas Vogel (Archiv)

Ein fataler Fehler: Das laute Schlagzeug ließ sich später während der Veranstaltung natürlich nicht einfach runterregeln. „Das war, wie sagt man so schön, einfach menschliches Versagen“, sagt Axel Leben von der Inkom. Er entschuldigte sich dafür bei den Künstlern, Gästen und Organisatoren der Abschlussveranstaltung.

Inkom: Der Bühnenstandort war trotzdem richtig

Aber hätte man die Bühne nicht woanders aufstellen können? Leben findet nicht: „Der Standort war richtig. Die Bühne wurde auch tagsüber für die Siegerehrungen genutzt. Deshalb war es wichtig, dass sie zentral steht.“

Es seien vorab mehrere Standorte geprüft worden, aber eine Bühne am Rande der Veranstaltung sei nicht in Frage gekommen. „Es lag nicht am Standort, sondern an der Kommunikation und der technischen Fehleinschätzung“, so der Geschäftsführer.

Kirche und Inkom planen gemeinsame Veranstaltungen

Damit eine solche Überlagerung in Zukunft nicht mehr stattfindet, verspricht die Inkom, die Kirchengemeinde bei relevanten Veranstaltungen früher zu informieren und die Programmzeiten- und inhalte schriftlich abzustimmen.

Die Kirchengemeinde ist zufrieden mit der Vereinbarung. „Die Inkom hat die Sache fair aufgearbeitet und direkt das Gespräch mit uns gesucht“, sagt Pfarrer Thomas Klemm-Wollny. Das übertönte Abschlusskonzert könne leider nicht wiederholt werden. Dafür teilen Kirche und Inkom mit, dass sie sich vorstellen können, in Zukunft auch gemeinsame Veranstaltungsformate zu entwickeln.

Von Lena Köpsell