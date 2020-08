Innenministerium bremst Landrat in Neuruppin aus

Neuruppin

So einfach, wie es sich Landrat Ralf Reinhardt ( SPD) offenbar vorgestellt hatte, einen dritten Dezernenten in der Verwaltung zu installieren, geht es offenbar doch nicht: Der Landrat könne zwar eine dritte Dezernentenstelle planen, heißt es aus dem Potsdamer Innenministerium.

„In dem Moment, wo es um die Besetzung der Stelle geht, hat aber der Kreistag die letzte Entscheidung“, teilt Ministeriumssprecher Martin Burmeister auf Nachfrage und mit Verweis auf die Kommunalverfassung sowie die Hauptsatzung des Landkreises Ostprignitz-Ruppin mit.

Anzeige

Im Mai wurde die Stelle ausgeschrieben

Eine Beteiligung des Kreistages hatte der Landrat bisher nicht vorgesehen. Vielmehr erfuhren viele Abgeordnete im Mai durch die MAZ, dass der Landkreis die Stelle für einen dritten Dezernenten ausgeschrieben hat. Dieser soll sich um die Bereiche Finanzen und Personal sowie um das Rechnungsprüfungsamt und das Amt für Bildung und Liegenschaftsverwaltung kümmern. Die Pläne des Landrates sorgten schon im Mai für Irritationen.

Weitere MAZ+ Artikel

Doch obwohl die Bewerbungsfrist, sie endete am 29. Mai, längst abgelaufen ist, gab es bisher kaum weitere Informationen – erst beim Kreistag am 10. September in Kyritz wollte der Landrat die Abgeordneten darüber informieren, wer den dritten Dezernentenposten ausfüllen soll.

CDU will Personalie verschieben

Diese Vorgehensweise dürfte nach den deutlichen Worten aus dem Potsdamer Innenministerium nicht mehr möglich sein. CDU-Fraktionschef Sebastian Steineke will deshalb den Landrat bitten, die Personalie mit dem dritten Dezernenten erst einmal zu verschieben.

Steineke, selbst Jurist, hat auch eine Anfrage beim Innenministerium gestellt. Denn der CDU-Mann hält den Weg, den Landrat Reinhardt in diesem Fall eingeschlagen hat, für „rechtlich problematisch“. Allerdings wartet Steineke noch auf seine Antwort vom Innenministerium und wollte deshalb am Montag das Statement des Sprechers, das die MAZ auf ihre Anfrage erhalten hat, nicht kommentieren.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Derzeit gibt es mit Werner Nüse ( SPD), der für Bauen, Ordnung und Umwelt zuständig ist, und Waltraud Kuhne, die sich um Gesundheit und Soziales kümmert, zwei Dezernenten in der Kreisverwaltung. Spekuliert wird, dass Kämmerer Arne Kröger der dritte Dezernent werden soll. Kröger leitet seit fünf Jahren das Amt für Finanzen und Personal.

Offiziell bestätigt wird das natürlich nicht – schließlich handelt es sich um Personalangelegenheiten. Diese sind laut Kommunalverfassung generell unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu verhandeln.

Ungeklärte Frage: Wann beginnt die Tätigkeit?

Der Kreistag sollte nach MAZ-Informationen deshalb lediglich im internen Teil der Sitzung über die Personalie informiert werden. Einen eigenen Tagesordnungspunkt dazu gab es nicht.

Unklar ist derzeit, ab wann die Tätigkeit des dritten Dezernenten in der Verwaltung beginnt. Von der Kreisverwaltung gab es am Montag keine Stellungnahme zu dem Thema.

Von Andreas Vogel