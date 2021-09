Interkulturelle Woche in Ostprignitz-Ruppin startet in Wittstock

Neuruppin

Mit einem Fest der Vielfalt wird am Sonnabend, 11. September, auf dem Amtshof in Wittstock die 26. Auflage der interkulturellen Woche in Ostprignitz-Ruppin eröffnet. „Wir wollen die Weltoffenheit des Kreises zeigen und persönliche Kontakte fördern“, sagte Landrat Ralf Reinhardt (SPD) am Mittwoch in Neuruppin. Durch persönliche Kontakte könnten rassistisches und rechtsextremes Gedankengut abgebaut werden, so Reinhardt. „Auf die Vielfalt in Ostprignitz-Ruppin können wir sehr stolz sein.“

Mehr als 20 Veranstaltungen unterschiedlichster Art sind geplant – stets mit dem Hinweis, dass die aktuellen Pandemie-Vorgaben zu beachten sind. Das sorgt vor allem für die geplanten Kinoveranstaltungen für Einschränkungen – denn ins Kino dürfen derzeit nur halb so viele Menschen wie vor der Pandemie.

Dokumentarfilm im Wittstocker Kino

Der Dokumentarfilm „Dear Future Children“ über drei junge Frauen aus Chile, Hongkong und Uganda wird deshalb am 7. Oktober gleich zweimal im Wittstocker Kino Astoria gezeigt. Denn 120 Schüler des Gymnasiums haben sich für den Streifen angemeldet – bei einer Vorstellung dürfen aber nur gut 60 Plätze belegt werden. „Das ist schade“, sagt Hille Heinecke von Esta Ruppin. Immerhin ist im Anschluss auch eine Diskussion mit Emma Kiehm von Fridays for Future aus Neuruppin geplant.

Veranstaltungen für Senioren in Neuruppin

Um die Senioren mit Migrationshintergrund will sich indes die Neuruppiner Krümelkiste kümmern. Die Projektwoche stehe unter dem Titel „Ein Herz für Senioren“, sagte Antje Teuffert, die Leiterin der Krümelkiste. „Corona hat die Leute einsam gemacht.“ Teuffert hat deshalb mit der Rheuma-Liga ein Programm erarbeitet. Dieses beinhaltet sowohl eine Veranstaltung mit der Polizei, als auch Seniorensport sowie einen Tanz in den Herbst.

Jacquel-Yves Henry hat mehrere Veranstaltungen in Wusterhausen auf die Beine gestellt. Quelle: Andreas Vogel

In Wusterhausen hat Jacques-Yves Henry sieben Veranstaltungen für die interkulturelle Woche organisiert. Darunter sind eine Fotoausstellung, ein Brunch mit verschiedenen Spezialitäten, ein Fußballspiel sowie ein Apfelfest.

Von Andreas Vogel