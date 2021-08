Neuruppin

Alljährlich am 8. August rücken Katzen in den Fokus der Aufmerksamkeit. Seit 2002 gibt es den Internationalen Tag der Katze, der auch dazu dienen soll, das Bewusstsein für den Tierschutz zu schärfen.

Ob Rinder, Schweine oder Hühner – Tiere gehören auf vielen Bauernhöfen und in Agrarbetrieben zum Alltag. Doch beim Thema Tiere in der Landwirtschaft denkt kaum jemand zunächst an Katzen. Sie laufen dort oftmals unter ’ferner liefen’ herum.

Vor allem im Milchviehstall fühlen sie sich wohl. Doch die Milchviehhalter im Land Brandenburg werden immer weniger. Auch aus der Braunsberger Agrargenossenschaft sind die Milchkühe verschwunden und damit auch die Katzen. „Große Katzenansammlungen erlebe ich kaum noch“, sagt der Alt Ruppiner Tierarzt Lutz Borchardt, der gerade von einem Pferdehof kommt.

Katzen müssen umziehen

Pferde gehören jetzt zu seinem Hauptgeschäft, in Milchviehställen ist auch er nur noch selten zu finden. Aber er kann sich noch gut an die Zeiten erinnern als sich mit den Melkerinnen auch früh am Morgen die Katzen im Stall einfanden.

In der Lentzker Agrargenossenschaft „Ländchen Bellin“ gibt es noch Milchkühe, doch die Katzen wurden ausgelagert. Moderne Zeiten sind auch dort angebrochen – die Biogasanlage ist nun das Zuhause der kastrierten Vierbeiner. Ihre Funktion als Mäusejäger hat sich erledigt. „Mäuse gibt es kaum noch, eher Ratten“, sagt Isolde Koschenz. „Und für die Schädlingsbekämpfung werden auf unserem Gelände Köderboxen aufgestellt.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dennoch gibt es in der Landwirtschaft auch heute noch oft die Einstellung, dass Katzen von Mäusen und Milch leben können. Doch ungedroschenes Getreide wird heute nur noch selten offen gelagert und so sind auch Mäuse kaum noch in großer Zahl vorhanden.

Billiger Katzenkauf beim Bauern

„Viele Katzen, die auf Bauernhöfen nebenbei herum laufen sind verwildert“, sagt Rico Lange vom Landes­tierschutzverband Brandenburg. „Bauernhöfe sind eine beliebte Anlaufstelle für Leute, die sich eine Katze zulegen möchten, denn die ist nach langläufiger Meinung billiger als aus dem Tierheim. Dabei wird aber nicht bedacht, dass die Tiere meist weder geimpft, noch entwurmt sind.“

Natürlich gibt es auch viele Landwirtschaftsbetriebe, die verantwortungsvoll mit den Katzen umgehen, sie tierärztlich untersuchen und auch kastrieren lassen. Die Entwurmung ist dort besonders wichtig, denn Würmer werden auch auf andere Tiere und Menschen übertragen. „Bei großen Katzenansammlungen leiden vor allem die Jungtiere oft an Katzenschnupfen“, sagt Tierarzt Lutz Borchert. Eine rechtzeitige Impfung schützt davor.

Stromernde Katzen kastrieren lassen

Katzen, die unkontrolliert in Agrarbetrieben herumlaufen sind oft sehr scheu und werden selten kastriert. So vermehren sie sich fleißig und verstecken ihre Jungen. Ehrenamtlich arbeitende Tierschutzvereine, die sich um die Kastration und Sterilisation freilebender, herrenloser Katzen kümmern, sind aber oftmals überfordert.

„Das Einfangen der scheuen Tiere ist nicht ganz einfach. Wir fangen sie mit Lebendfallen und bringen die Katzen dann zum Tierarzt. Das ist sehr zeit- und kostenaufwendig“, sagt Rico Lange. „Deshalb appelliere ich an alle Landwirtschaftsbetriebe, Katzen, die dort umherstromern unbedingt kastrieren zu lassen.“

Lesen Sie auch:

Neuruppin: Verein fordert Kastrationspflicht für Freigänger-Katzen

Immer wieder verbotene Lebendfallen für Katzen bei Neuruppin entdeckt

Elfjährige Schülerin aus Neuruppin sammelt auch in den Ferien Müll

Von Cornelia Felsch