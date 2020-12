Neuruppin

Erst waren es acht Kandidaten, dann noch sechs. Am Ende stand nur noch Nico Ruhle in der Stichwahl gegen Jens-Peter Golde um das Bürgermeisteramt in Neuruppin und hat gewonnen. Er übernimmt, wenn Golde im März in den Ruhestand geht.

Die Wahl ist ein paar Tage vorbei. Wie fühlt es sich an, künftiger Bürgermeister zu sein?

Nico Ruhle: Tatsächlich war es in den ersten Tagen ein bisschen unwirklich. Mittlerweile ist es angekommen. Es macht mich noch wie vor stolz, was ich erreicht habe. Das ist etwas, das kann mir keiner mehr nehmen. Umso wichtiger ist es, dass das auch eine gute Sache wird.

Wissen Sie schon, was Sie zuerst machen, wenn Sie im März ins Rathaus einziehen?

Ich hoffe, dass ich bis dahin schon einiges gemacht habe. Dass ich schon bei den Führungskräften war, auch bei unseren städtischen Töchtern. Wenn man eine neue Aufgabe beginnt, stellt man sich erst einmal vor. Ich hoffe, dass wir dann schon erste Fragen struktureller Natur besprochen haben, mögliche Aufgabenverteilung und Themen, die wir möglicherweise anders angehen werden. Es ist vielleicht ein Vorteil, dass wir bis zum Wechsel noch drei Monate Zeit haben. Ich will mich so gut wie möglich vorbereiten.

Was wäre denn so ein Thema, das Sie schnell anpacken wollen?

Im Wahlkampf hatte ich Wirtschaftsförderung als ein Thema genannt, das mir sehr wichtig ist. Mir schwebt vor, dass ein künftiger Wirtschaftsförderer bei mir im Rathaus sitzt, im besten Fall hat er sein Büro gleich nebenan. Nichts ist wichtiger für diese Stadt, als dafür zu sorgen, dass unsere Unternehmen erhalten bleiben und dass sich neue Unternehmen anzusiedeln.

Rechtspfleger mit viel politischer Erfahrung Nico Ruhle ist 39 Jahre alt und lebt mit seiner Partnerin und ihren zwei Kindern in Bechlin. Anfang 2021 wird er zum dritten mal Vater. Der studierte Rechtspfleger ist seit 2014 Stadtverordneter in Neuruppin und leitet die Fraktion der SPD. Er hat mit 56,7 Prozent der Stimmen die Stichwahl im das Bürgermeisteramt in Neuruppin am 29. November gewonnen. das neue Amt wird er im März 2021 antreten, wenn die Amtszeit von Jens-Peter Golde nach 16 Jahren endet. Ruhle hat viele politische Erfahrung. Unter anderem war er von 2011 bis 2013 Landesvorsitzender der Jusos in Brandenburg. Am Amtsgericht in Neurupin ist er Vorsitzender des Personalrates.

Wirtschaftsförderung ist bisher Thema der Inkom. Gibt es bei den anderen städtischen Firmen Handlungsbedarf?

Wir haben eine Wohnungsbaugesellschaft, die kerngesund ist. Es wäre widersinnig, dort etwas zu verändern. Und wir haben Stadtwerke, denen es mittlerweile auch wieder sehr gut geht. Da hatten wir schon andere Jahre. Unsere beiden Töchter machen gute Arbeit. Es muss darum gehen, ihnen eine sichere Perspektive zu geben.

Im Rathaus ist absehbar, dass es bald Veränderungen geben wird. Bald werden zwei Dezernenten in den Ruhestand gehen: Arne Krohn und Thomas Fengler. Und zwei Amtsleiterinnen ebenso: Marga Reinus und Jutta Mießner. Haben Sie schon Ideen, wer deren Aufgaben übernehmen soll?

Mein Ziel wäre eine paritätische Besetzung. Wenn man zwei Dezernentenstellen hat, sollte eine mit einem Mann und eine mit einer Frau besetzt werden. Ich bin auch ein Fan davon, Stellen offen auszuschreiben und ab und zu frisches Blut in eine Verwaltung reinzuholen. Mit unserer Personaleinstellung vor allem aus dem eigenen Haus haben wir in der Vergangenheit möglicherweise Chancen vertan, gute Leute von außen dazu zu bekommen. Daniela Kuzu und Andreas Vockrodt zeigen ja, wie gut das sein kann.

Noch drei Monate muss sich Rohle gedulden, bis er Jens-Peter Golde nach 16 Jahren als Bürgermeister von Neuruppin im Rathaus ablöst. Quelle: Henry Mundt

Bei vielen Neuruppinern ist der Ruf der Stadtverwaltung oft nicht der beste. Wie lässt sich das ändern?

Was immer hilft, ist reden – und zwar auf Augenhöhe. Es geht nicht, dass ich einen Termin durchs Fenster vergebe und einen Zettel nach draußen schmeiße. So etwas hört man ja durchaus. Ich denke, der Grundgedanke muss sein: Stellt euch vor, ihr seid derjenige, der etwas von der Verwaltung möchte. Wie möchtet ihr behandelt werden? Dann ist sicher schon viel dafür getan, dass die Verwaltung noch bürgerfreundlicher, noch bürgernäher wahrgenommen wird. Im Bürgerbüro sind wir schon sehr gut aufgestellt und der Service dort ist super. In anderen Bereichen klappt das noch nicht so gut.

Was ist die größte Herausforderung für Neuruppin in den nächsten Jahren?

Da bleiben zuerst die Folgen der Corona-Pandemie. Es ist noch gar nicht abschätzbar, was das für den Stadthaushalt und unsere Tochterfirmen bedeutet. Mancher hofft vielleicht, wir haben jetzt einen neuen Bürgermeister, der vermeintlich alles anders machen möchte und ganz neue Investitionen auf den Weg bringt. Das fände ich angesichts der momentanen Lage falsch. Es wäre unredlich, jetzt den Bürgerinnen und Bürgern zu versprechen, dass wir große Dinge schaffen. Wir sind gut beraten abzuwarten, wie es im Frühjahr aussieht.

Was sind Ihre weiteren Schwerpunkte?

Dazu gehört die Einbeziehung der Ortsteile. Die Wahl hat gezeigt, da gab es eine große Wechselstimmung. In vielen Ortsteilen ist ein Gefühl das Abgehangenseins entstanden. Da gab es viel versprochen, das nicht eingehalten wurde. Aber es fehlte auch die Präsenz des Bürgermeisters. Ich werde mindestens einmal im Jahr zu einem öffentlichen Termin in jedem Ortsteil sein. Für mich sind alle selbstverständlicher Teil der Stadt. Wir sollten nicht immer zwischen Kernstadt und Ortsteilen unterscheiden.

Voraussichtlich acht Jahre lang wird Nico Ruhle die Geschicke von Neuruppin leiten. Quelle: Paul Zinken/dpa

Bisher hat es zumindest gefühlt nicht so gut geklappt, alle gleich zu behandeln.

Um das Verhältnis zwischen Stadt und Ortsteilen ein Stück weit zurechtzurücken, würde es helfen, auch für andere Stadtteile wie Bech­lin oder die Alt Ruppiner Vorstadt einen Ansprechpartner zu schaffen. Kein Stadtteilbeirat, vielleicht eine Art Beauftragter. Es stimmt, dass die Dorfstraße in Radensleben in schlimmem Zustand ist. Aber wir haben auch in der Kernstadt Straßen, die dringend saniert werden müssen, etwa die Wulffenstraße. Die Menschen dort haben bisher keine Möglichkeit, ihre Forderungen deutlich zu machen.

Neuruppin ist eine der wichtigsten Städte im Nordwesten des Landes, wenn nicht die wichtigste. Hat die Stadt diese Rolle bisher ausreichend wahrgenommen?

Es ist ungerecht, dass immer gesagt wird, die Verwaltung habe bisher nichts getan, die Entwicklung verlief eher zufällig. Das stimmt nicht. Wir hätten die Fontane-Festspiele nie so durchführen können, wenn nicht die Verwaltung die Weichen gestellt hätte. Wir hätten auch kein so tolles Museum, wenn nicht die Verwaltung die Bedeutung erkannt hätte. Wir sind hier schon die wichtigste Stadt, nach einer Studie die einzige Stadt, die das Potenzial hat, die Menschen aus dem gesamten Nordwesten Brandenburgs anzuziehen. Das müssen wir noch mehr nutzen. Wohnungsbau ist dabei ein großes Thema, da haben wir großen Nachholebedarf.

Also schnell mehr neue Wohngebiete planen?

Mehr Wohnraum wird dazu führen, dass wir auch wieder andere Mieten bekommen, insbesondere in der Innenstadt. Momentan sind wir auf Berlin-Niveau und daran möchte ich mich eigentlich nicht messen. Wichtig ist aber vor allem, wen wir mit neuen Wohngebieten ansprechen wollen. Wir haben zuletzt welche für ein Klientel geschaffen, das besser verdient und älter ist. Jetzt müssen wir gucken, dass wir für diejenigen mit mittleren Einkommen etwas tun, für Familien mit Kindern. Auch sie müssen eine Chance auf ein Grundstück haben.

Künftig sind Sie Chef von mehr als 500 Mitarbeitern. Haben Sie davor Respekt?

Ich habe schon große Institutionen geleitet, zum Beispiel war ich Landesvorsitzender der Jusos. Natürlich ist das nicht dasselbe, aber das ist auch ein Verband von 1000 jungen Menschen. Führen und anleiten, das ist für mir nichts ganz Neues. Ich bin eher gespannt auszuloten, welche Führungspotenziale bei den Mitarbeitern vorhanden sind, die möglicherweise noch nicht abgerufen werden. Ich hoffe aber auch, dass die Verwaltung mit dem neuen Bürgermeister fair umgeht. Ich will meinen Teil dazu beitragen, dass wir ein gutes Miteinander haben. Das fordere ich auch von anderen ein.

Von Reyk Grunow