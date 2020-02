Ostprignitz-Ruppin

Gleich zwei Standorte im Ruppiner-Land kommen als zukünftiges Endlager für Atommüll infrage: Netzeband und Flecken Zechlin. Das sorgt für Ängste bei den Menschen. Dabei ist die Suche noch lange nicht abgeschlossen. Aber wie findet man ein Atommüllendlager – was müssen diese Orte für Eigenschaften haben? Die MAZ fragte nach bei Steffen Kanitz, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Bundesgesellschaft für Endlagerung.

Steffen Kanitz ist bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung zuständig für die Standortwahl für Atommüllendlager. Quelle: BGE

Seit 2017 ist Ihre Gesellschaft auf der Suche nach neuen Atommüllendlagern. Wie finden Sie geeignete Orte?

Steffen Kanitz: Konkret befindet sich die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) in der ersten von drei Phasen der Suche nach einem Standort für ein Endlager für hochradioaktiven Abfall.

Die BGE hat für das gesamte Bundesgebiet geowissenschaftliche Daten bei den Bundes- und Landesbehörden abgefragt. Das Ziel ist, einen Standort zu finden, der die bestmögliche Sicherheit für eine Million Jahre bietet. Hierzu werden zunächst die gesetzlichen Ausschlusskriterien angewendet. Nicht geeignet für die Endlagerung sind beispielsweise Gebiete, in denen zukünftig Erdbeben zu erwarten sind oder in denen es aktive geologische Störungen im Untergrund gibt.

Das Endlager muss für eine Million Jahre sicher sein

Was genau prüfen Sie?

Für nicht ausgeschlossene Gebiete prüft die BGE, ob die gesetzlichen Mindestanforderungen für die Endlagerung überhaupt erfüllt sind.

Welche sind das?

Mindestens 300 Meter Gestein müssen das zukünftige Endlager von der Erdoberfläche trennen und eine dauerhafte Barriere darstellen. Eine mindestens 100 Meter starke Schicht aus Kristallin-, Salz- oder Tongestein muss vorliegen und das Endlager für hochradioaktive Abfälle umgeben können. Im Anschluss werden die geowissenschaftlichen Abwägungskriterien angewandt, um aus den identifizierten Gebieten diejenigen auszuwählen, die eine für die Endlagerung günstige geologische Formation aufweist. So sieht es das Standortauswahlgesetz (StandAG) vor.

Wie geht es dann weiter?

Am Ende des ersten Schrittes in Phase 1 steht die Veröffentlichung des Zwischenberichts Teilgebiete, der die Auswertung der ersten Untersuchungsphase enthält. Der Zwischenbericht Teilgebiete wird dem Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) übermittelt, das im Anschluss zu Teilgebietskonferenzen einlädt, auf denen die BGE ihre Arbeiten präsentiert und die Diskussionsergebnisse im weiteren Verfahren berücksichtigt.

Salzstock bei Gorleben

In Ostprignitz-Ruppin kommen zwei Salzstöcke infrage - in Flecken Zechlin und Netzeband. Sind die Orte potenzielle Kandidaten?

Aktuell wertet die BGE bereits vorhandene Daten zum Untergrund in Deutschland aus. Frühestens Ende des dritten Quartals wird die BGE mit dem Zwischenbericht Teilgebiete eine erste Einschätzung hinsichtlich der weiteren Untersuchungswürdigkeit einzelner Teilgebiete abgeben können. Derzeit wird die Region behandelt wie jede andere: Es gilt das Prinzip der weißen Landkarte – die Bereiche mit den beiden Salzstöcken sind weder in der Auswahl noch draußen.

Blick auf Flecken Zechlin und den Schwarzen See – ein Naturparadies.

Könnten sogar beide Ortschaften am Ende als Endlager dienen?

Das können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, wir werden erst zu einem späteren Zeitpunkt wissen, wie groß die Ausdehnung eines Teilbereichs sein wird.

Wer wird für die regelmäßige Kontrolle im Falle einer Errichtung zuständig sein? Ist diese im Notfall schnell erreichbar und vor Ort?

Das BASE ist die Aufsichtsbehörde bei der Errichtung von Endlagern. Das BASE begleitet den Suchprozess aus wissenschaftlicher Sicht und überwacht, dass die Suche so abläuft, wie sie im Gesetz festgelegt ist. Darüber hinaus bewertet es die Vorschläge und Erkundungsergebnisse der BGE. Wenn ein Bergwerk aufgefahren ist, ist außerdem die zuständige Bergbehörde mit Kontroll- und Überwachungsfunktionen ausgestattet. Es gibt ein eindeutiges Regelwerk, in dem Kontroll-, Aufsichts- und Berichtsformate festgelegt sind.

Können Sie das etwas konkreter an einem Beispiel erläutern?

Ein aktuelles Beispiel: Im Endlager Morsleben ist am Montag die Seilfahrtsanlage ausgefallen. Hierbei handelt es sich um ein meldepflichtiges Ereignis, das unverzüglich an das BASE gemeldet wurde. Das BASE bewertet nun, ob dieser Ausfall atomrechtlich relevant ist.

Die Temnitzkirche von Netzeband.

Was würde eine Errichtung eines Endlagers für die Menschen des Ortes und der Umgebung bedeuten? Müssen sie umziehen?

Nein, die Menschen müssen nicht umziehen. Von einem Endlager muss ein dauerhafter Schutz für Mensch und Umwelt vor radioaktiver Strahlung ausgehen. Deshalb sind wir per Gesetz verpflichtet, einen Standort zu finden, der für einen Zeitraum von einer Million Jahren diesen Schutz bietet.

Warum eine Million Jahre?

Gemessen an der Erdgeschichte sind eine Million Jahre kurz. In geologisch stabilen Regionen, in denen sich die geologische Entwicklung über mehrere zehn oder 100 Millionen Jahre zurückverfolgen lässt, kann die Entwicklung während der nächsten eine Million Jahre zuverlässig angegeben werden. Deshalb wird mit der Endlagerung in geologischen Formationen ein Weg gewählt, bei dem die langfristige Sicherheit des Endlagers auf der Stabilität der geologischen Barriere beruht, ohne dass dazu eine Nachsorge durch menschliches Handeln erforderlich ist.

Kann man noch Pilze sammeln gehen?

Was bedeutet so ein Endlager für die Umwelt, Tiere und Pflanzen in der Region? Können zum Beispiel noch Pilze gesammelt und unbedenklich verzerrt werden?

Die BGE sucht nach einem Standort, der die bestmögliche Sicherheit für eine Million Jahre gewährleistetet. Am Ende kann also nur ein Standort als Endlager in Betracht kommen, an dem wir den dauerhaften Schutz von Mensch und Umwelt vor radioaktiver Strahlung sicherstellen können. Deshalb ja, es können weiterhin Pilze gesammelt und verzehrt werden.

Viele Menschen haben Angst vor einem Atommüllendlager. Was sagen Sie denen?

Das Unbehagen können wir nachvollziehen. Sobald Regionen als Teilgebiete identifiziert sind, wird es zunächst einmal Diskussions- und Aufklärungsbedarf geben. Aber wir sind überzeugt, dass wir im direkten Gespräch erläutern können, wie die BGE zu ihren Ergebnissen kommt. Es ist wichtig, dass wir unsere Arbeit transparent und nachvollziehbar für jedermann machen.

Entscheidung soll bis 2031 fallen

Wann soll es eine Entscheidung geben?

Der Standort für ein Endlager für radioaktive Abfälle soll bis 2031 gefunden sein.

Von wie vielen neuen Endlagern in Deutschland ist eigentlich die Rede? Wie viele sollen überhaupt neu errichtet werden?

Wir suchen nach einem Standort für ein Endlager für hoch radioaktive Abfälle. Für schwach- und mittelradioaktive Abfälle errichtet die BGE gerade das Endlager Konrad in Salzgitter. Es gibt aber noch weitere Abfälle, für die es auch noch kein Endlager gibt.

Und bis wann soll der Plan umgesetzt sein?

Der Standort soll bis 2031 gefunden sein, 2050 wollen wir in Betrieb gehen.

10.500 Tonnen hoch radioaktive Abfälle werden eingelagert

Wie viele Tonnen Atommüll soll eingelagert werden?

Es handelt sich um rund 10.500 Tonnen hoch radioaktiver Abfälle – also abgebrannte Brennelemente, verglaste Abfälle aus der Wiederaufarbeitung in Sellafield und La Hague. Derzeit lagern die Abfälle in sogenannten Castorbehältern in Zwischenlagern.

Selbst wenn Flecken Zechlin und Netzeband geeignet sein sollten – es gibt doch dennoch Risiken, oder?

Wir identifizieren jetzt erstmal die Gebiete, die wir uns näher anschauen wollen. Am Ende steht dann der bestmöglichste Standort, von dem keine Risiken für Mensch und Umwelt ausgehen dürfen.

Wer fällt die endgültige Entscheidung?

Nach oberirdischer Erkundung mehrerer Gebiete und anschließender untertägigen Erkundung von dann mindestens zwei möglichen Standorten, steht ein Standortvorschlag, der vom Bundestag beschlossen wird.

Von Julia Redepenning