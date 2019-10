Invasive Arten: Waschbär auf dem Vormarsch

Neuruppin

Invasive Tierarten sind in Brandenburg auf dem Vormarsch. Im Landkreis Ostprignitz-Ruppin scheinen sich Waschbär, Marderhund und Co. besonders wohl zu fühlen: Ihre Zahlen nehmen von Jahr zu Jahr zu. Beim Waschbär ist der Anstieg besonders stark: Jedes Jahr bringen die Jäger mehr von ihnen zur Strecke. Im Jagdjahr 2018/19 waren es fast 4000 Waschbären allein in Ostprignitz-Ruppin.

Die Bisamratte kommt aus Nordamerika. Der Nager unterwühlt Deiche. Quelle: dpa

Andere, wie der Rote Amerikanische Sumpfkrebs, der sich derzeit in Berliner Gewässern breitmacht, werden unachtsam ausgesetzt. Einmal eingeschleppt, richten die fremden Tiere teilweise große Schäden in ihren neuen Biotopen an. Ohne natürliche Feinde verdrängen sie angestammte Arten oder werden selbst zu deren gefährlichsten Fressfeinden.

Ein Roter Amerikanischer Sumpfkrebs – ein Foto aus dem Berliner Tiergarten. Quelle: dpa-Zentralbild

Neu auf der Abschussliste: Die Bisamratte

Ein Neuzugang auf der EU-Liste aus diesem Jahr ist die Bisamratte, die auch in Brandenburg zu finden ist. Der Nager stammt ursprünglich aus Nordamerika und ernährt sich vegetarisch. Bislang ist wenig darüber bekannt, ob sie heimische Arten tatsächlich verdrängt. Doch die Bisamratte, die eigentlich keine Ratte, sondern eine große Wühlmaus ist, unterwühlt Deiche und beschädigt sie dadurch – ein großes Problem für den Hochwasserschutz, nicht jedoch zwangsläufig für das Ökosystem.

Anders als der Waschbär: Das kleine Pelztier stellt eine ernsthafte Bedrohung für einige einheimische Arten dar: „ Waschbären sind Nahrungsopportunisten“, sagt Kornelia Dobiáš von der Forschungsstelle für Wildökologie und Jagdwirtschaft beim Landesbetrieb Forst in Eberswalde. Die Kleinbären fressen, was sie finden können: Früchte, Insekten, kleine Wirbeltiere oder Eier. „Das können Eier von Bodenbrütern sein, aber auch aus Nisthöhlen und Baumnestern“, erklärt Dobiáš.

Die Eier der Sumpfschildkröte leichte Beute für Waschbären

Die Folgen für das Ökosystem sind drastisch: „Besonders Arten, die ohnehin schon bedroht sind, könnten durch den Einfluss des Waschbären eines Tages komplett verschwinden“, fürchtet sie. So zum Beispiel die Europäische Sumpfschildkröte. Sie ist die einzige in Deutschland heimische Schildkrötenart und akut vom Aussterben bedroht.

Ihre Nester sind ein gefundenes Fressen für den Waschbären, der sich gern in der Nähe von Flüssen und Seen aufhält. Auch die Tiere selbst gehören zu seiner Beute: Die behäbigen Panzerechsen haben einem Waschbärenangriff kaum etwas entgegenzusetzen.

Angesichts der stetig wachsenden Populationen invasiver Tierarten in der Region glaubt sie nicht, dass es gelingen werde, die Tiere zurückzudrängen: „Hat sich eine Art erst einmal etabliert, ist es nahezu unmöglich, sie wieder loszuwerden. Wir werden lernen müssen, mit diesen Tieren zu leben.“

Einmal etablierte Arten wird man nicht mehr los

Das sieht auch der Vorsitzende des Kreisjagdverbandes Ostprignitz-Ruppin, Tobias Wagner, so. Er wünscht sich mehr Bildungsarbeit über den Umgang mit invasiven Arten: „Es wäre schön, wenn es nicht nur die Jäger wären, die über die Probleme mit invasiven Tierarten aufklären.“

Und Aufklärung ist bitter nötig: Wagner berichtet von Fällen, in denen Menschen Waschbären gefüttert hätten. „Auch wenn die Tiere niedlich sind, sollte man nicht vergessen, dass ihre Hauptmahlzeit heimische Tiere sind.“ Dadurch würden die Bemühungen der Jäger, dem Waschbärenproblem Herr zu werden, zunichte gemacht.

Ostprignitz-Ruppin ist neben den Landkreisen Barnim, Prignitz und Oberhavel das Hauptverbreitungsgebiet des Waschbären in Brandenburg. Hier kommt er fast flächendeckend vor – und auch hier wächst die Population. Vor allem Neuruppin und Fehrbellin sind stark betroffen. Hier findet der Waschbär perfekte Bedingungen: Viel Wasser und die Nähe menschlicher Siedlungen.

Kreative Methoden bei der Jagd auf Waschbären

Bei der Bejagung der Kleinbären sind die Jäger im Landkreis kreativ: Sie arbeiten mit Lebendfallen, speziellen Duftstoffen, die als Lockmittel eingesetzt werden, oder sogenannten Waschbärlockern. Das sind spezielle Holzpfeifen, mit denen sich Waschbärrufe imitieren lassen.

Die erlegten Waschbären werden zum Teil weiterverwertet. „Das Fleisch der Tiere kann man sogar essen“, sagt Tobias Wagner, er selbst habe es schon probiert, „schmeckt wie Rind mit einem Nachgeschmack von Wild.“ Die Waschbärfelle werden seit 2017 von einer Tochtergesellschaft des Deutschen Jagdverbandes weiterverarbeitet. Aus den Pelzen stellt die Firma Fellwechsel Mützen, Taschen und Kissen her – nachhaltig und regional produziert.

Von Feliks Todtmann