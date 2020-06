Neuruppin

Die große Schleifmaschine im Flur hat Philippe Larretgere kurz ausgestellt. Am Rand der sorgsam ausgelegten Schutzschicht auf dem Boden ahnt man das feine Fischgrätmuster. „Ich bin gerade dabei, das Parkett abzuschleifen“, sagt Larretgere.

Überall in der riesigen Villa sind Handwerker bei der Arbeit. Dem alten Parkettboden im imposanten Eingangsbereich des einstigen Familiensitzes der reichen Fabrikantenfamilie Bölke in Neuruppin widmet sich der neue Hausherr selbst.

Vor zwei Jahren hat Philippe Larretgere den eindrucksvollen Bau an der Ecke Heinrich-Heine- und Bahnhofstraße von der Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft (NWG) gekauft. Der frühere NWG-Chef Walter Tolsdorf hat das riesige Haus immer als eines der letzten Juwelen im Bestand der städtischen Gesellschaft gesehen. Und als eines ihrer großen Probleme.

Die feinen Stuckblumen an der Decke waren unter etlichen Farbschichten verborgen, aber auch gut geschützt. Quelle: Reyk Grunow

Erbaut wurde das Palais um 1912 für Ernst Bölke. Mit seinem reich verzierten Balkon, den antiken Vasen über dem großen Eingangsbereich und jeder Menge eleganter Verzierungen im Inneren wirkt das Haus nicht protzig.

Trotzdem wird klar, was Architekt Oskar Gries vor gut hundert Jahren zeigen wollte: Hier wohnt jemand, der Geld hat, der es zu etwas gebracht hat. Das sollten auch die vielen Gäste sehen, die Bölke regelmäßig in einen Salon einlud.

Das Haus strahlt noch heute eine zeitlose Eleganz aus. Die war es vielleicht, die Philippe Larretgere vor zwei Jahren bewogen hat, der NWG das Gebäude abzukaufen.

Die Villa wurde Anfang des 20. Jahrhunderts für Ernst Bölke errichtet, den Besitzer der Neuruppiner Stärkefabrik. Quelle: Reyk Grunow

Nach Neuruppin ist der Manager durch seinen Onkel gekommen. Krafft von dem Knesebeck hat nach der Wende das alte Familiengut in Karwe zurückerlangt und ist seitdem dabei, es zu entwickeln. Über ihn hat Philippe Larretgere vor einiger Zeit erfahren, dass die Alte Schäferei bei Karwe zum Verkauf steht, weil die Künstlerin Ursula Zänker sich verändern will. Larretgere hat das Anwesen für sich und seine Familie gekauft.

Die Villa in Neuruppin stand lange zum Verkauf

Von der Bölke-Villa hat er zufällig im Internet gelesen und sich fast sofort in das Haus verliebt. Dabei war von Anfang an klar, dass jeder, der den Bau nutzen will, viel Geld investieren muss, um ihn überhaupt wieder bewohnbar zu machen.

Natürlich steht die Bölke-Villa unter Denkmalschutz. Der prächtige Bau erweckt fast den Eindruck, er stamme aus dem Barock. Doch das täuscht. Die Villa gehört zu den repräsentativen Bauten, die in Neuruppin Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden sind. Sie ist vielleicht der schönste von allen. Zuletzt war sie allerdings ziemlich heruntergekommen.

Früher lebte die Familie von Ernst Bölke allein in dem riesigen Haus. Im Erdgeschoss gab es einen Büroteil für seinen Schwiegersohn, im Dachgeschoss wohnten die Bediensteten. Über eine kleine Wendeltreppe waren ihre Kammern von einem separaten Eingang aus zu erreichen.

Die größten Schäden entstanden wohl erst nach der Wende

Zu DDR-Zeiten hat die Wohnungsverwaltung darauf wenig Rücksicht genommen und alles in mehrere Wohnungen aufgeteilt, auch den Dachboden.

Nach der Wende stand das Haus lange leer. Die NWG, die es übernommen hatte, wusste wenig damit anzufangen. Kurz hatte sie überlegt, ihren Verwaltungssitz dort einzurichten. Doch alle Pläne scheiterten an Bedenken der Denkmalbehörde.

Lange wollte sich kein Käufer finden, auch wenn es mehrfach Interessenten gab. Vor einigen Jahren hat die NWG immerhin das undichte Dach neu decken lassen, um wenigstens den Verfall aufzuhalten.

„Leider zu spät“, sagt Philippe Larretgere. Als er das Haus vor zwei Jahre übernommen hat, gab es jede Menge Wasserschäden.

Viele Details der Ausstattung haben bis heute überlebt. Die alte Laterne hing noch vor Kurzem im Eingangsbereich. Zurzeit wird sie restauriert. Quelle: Reyk Grunow/Archiv

Anders als man es sonst oft hört, steht für ihn fest: Die großen Schäden an der historischen Substanz des Hauses stammen nicht aus DDR-Zeiten. „Es ist sehr vieles noch erhalten“, sagt Philippe Larretgere.

Historische Messingbeschläge, die alte Garderobe für Gäste mit ihrer aufwändigen Holzverkleidung, die bunten Bleiglasfenster, die Marmortreppe im Eingangsbereich, sogar das alte Parkett.

Dass es vor der Wende wenig Material gab, hatte hier einen Vorteil. „In ihrer Not haben die Leute die Sachen zu DDR-Zeiten nicht herausgerissen“, sagt Philippe Larretgere.

Richtig zugesetzt hat der Villa erst die Zeit nach 1990, ist sich der neue Hausherr sicher. Erst da wurden Dach und Regenrinnen vernachlässigt, so dass Regen vieles zerstören konnte.

Oft hat die Familie Bölke Gäste eingeladen. Sie waren mit Sicherheit beeindruckt von der Pracht, etwa den aufwändig gestalteten Bleiglasfenstern. Quelle: Reyk Grunow/Archiv

Seit Februar 2019 sind Handwerker dabei, alles wieder auf Vordermann zu bringen: Restauratoren haben die Decken mit dem Skalpell von jahrzehntealten Farbschichten befreit. Der reiche Stuck mit seinen aufwändigen Blumenmustern und eleganten Schleifenbändern ist jetzt wieder sichtbar.

Neue, zeitgemäße Bäder sind entstanden, die sich behutsam der alten Substanz anpassen. Der gefärbte Putz wurde nach Laboranalysen nach historischem Vorbild erneuert, Fenster, Türen und die historischen Rollläden aufwändig aufgearbeitet.

Vier Wohnungen sind zu vermieten

Jetzt sind die Arbeiten so gut wie beendet. Im August soll das Haus fertig zur Vermietung sein. Rund 900.000 Euro hat er investiert, schätzt Philippe Larretgere und lacht: „Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat.“ Die alte Villa hat es ihm angetan.

Vier Wohnungen zwischen 105 und 160 Quadratmetern sind darin entstanden, alle mit herrschaftlichem Schick. Vermietet sind sie noch nicht. „Wir haben mehrere Interessenten“, sagt Larretgere.

Solange die Räume Baustelle sind, wollte er aber lieber noch niemanden hindurchführen. „Vielen Leuten fällt es schwer, sich vorzustellen, wie das alles einmal aussehen wird, wenn es fertig ist“, sagt er. Die Bölke-Villa war immer imposant und sie wird es wieder werden.

