Irritationen über geheime Sondersitzung

Neuruppin

Landrat Ralf Reinhardt ( SPD) droht Ärger. Grund ist die Ende September angekündigte Sondersitzung des Kreis- und Finanzausschusses. Bei dieser soll es um die „ Gebäudestrategie“ der Kreisverwaltung in Neuruppin gehen – allerdings soll die Beratung am Montag, 4. November, hinter verschlossenen Türen stattfinden.

Davon war bislang nicht die Rede und entsprechend überrascht reagierte CDU-Fraktionschef Sebastian Steineke am Freitag. „Das wundert mich.“ Hatten doch die bisherigen Beratungen über die von der Verwaltung gewünschten Neubauten in öffentlicher Runde stattgefunden. „Es gibt nichts, was dabei geheimhaltungswürdig ist“, so der Neuruppiner Jurist. Steineke will deshalb bei der Verwaltung nachhaken, was der Grund für die geplante Geheimniskrämerei ist.

SPD-Frau will „ehrliche Meinung in geschlossenen Räumen“

Ronny Kretschmer (Linke) kündigte an, dass seine Partei noch einen Schritt weitergeht und beantragen will, dass die „ Gebäudestrategie“ der Verwaltung öffentlich diskutiert wird. Dafür müsste aber ein neuer Termin vereinbart werden. Denn die Einladung für die nichtöffentliche Sitzung ist bereits am Montag, 28. Oktober, bekannt gegeben worden. Niemand weiß deshalb, ob die Sitzung am Montag, 4. November, nun tatsächlich nur für den internen Austausch der Abgeordneten mit der Verwaltung gedacht ist oder ob auch interessierte Bürger sowie die Presse dabei sein dürfen.

SPD-Fraktionschefin Ina Muhß, die Vorsitzende des Kreis- und Finanzausschusses ist, wäre es am liebsten, wenn die Abgeordneten „im geschlossenen Rahmen“ ihre „ehrliche Meinung“ sagen können, ohne dass diese gleich in der Zeitung steht. „Es wird ja nichts geheim bleiben“, versicherte die Wittstockerin. Es gehe um eine „klare Strategie und Platz für die Verwaltungsmitarbeiter der Kreisverwaltung“. Wann und wer über das Ergebnis der internen Beratung am Montagabend informieren wird, das wusste Muhß jedoch nicht.

Absage an das historische Landratsamt in der Virchowstraße

Dabei geht es um Millioneninvestitionen. Denn Landrat Reinhardt will, dass nach dem sogenannten Ersatzbau, der derzeit an der Neustädter Straße in Neuruppin neben dem imposanten Backsteingebäude entsteht, noch zwei weitere Verwaltungsgebäude in der Fontanestadt gebaut werden. Zum einen für ein neues, zentrales Kreisarchiv; zum anderen für den Bereich Landrat samt den Fachämtern des Dezernates Allgemeine Verwaltung sowie einen Kreistagssaal mit Fraktionsräumen und Kantine.

Das würde bedeuten, dass das historische Landratsamt in der Virchowstraße aufgegeben wird. Der mächtige Ziegelbau war vor 120 Jahren errichtet worden. Das Gebäude ist nicht barrierefrei und steht unter Denkmalschutz. Allein die Kosten für die energetische Sanierung samt Wärmedämmung, dem Einbau einer Aufzugsanlage sowie der Restaurierung von Fassade, Foyer und Fluren beläuft sich laut Reinhardt auf mindestens drei Millionen Euro, dabei seien die Arbeiten für neue Heizungs- und Sanitärinstallationen sowie für das Herstellen der Barrierefreiheit aber noch nicht berücksichtigt.

Neubauten kosten mindestens 18 Millionen Euro

Wohl deshalb plädiert die Verwaltung eher für zwei zusätzlichen Neubauten an der Neustädter Straße. Doch auch diese sind nicht gerade preiswert. Laut den Schätzungen des Kreises liegen die Kosten für die zwei Neubauten nach ersten Schätzungen bei mindestens 18 Millionen Euro.

Angesichts dessen hatten mehrere Kreistagsabgeordnete eine Sitzung gefordert, bei der über „die Gebäudestrategie“ des Kreises ausführlich informiert und debattiert werden kann – damit nicht nach zwei, drei Jahren der Landrat feststellt, dass noch mehr Büros gebraucht werden.

Warum diese Sitzung nun hinter verschlossenen Türen stattfinden soll, das weiß Justin König (Linke) auch nicht. „Das war nicht abgesprochen.“ König wird den Sonderausschuss am Montag vermutlich anfangs leiten müssen. König ist Stellvertreter von Muhß. Sie habe angekündigt, dass sie wohl etwas später komme, so König.

SPD-Frau Ina Muhß aus Wittstocke wurde im September zur Vorsitzenden des Kreis- und Finanzausschusses gewählt. Landrat Ralf Reinhardt (SPD) Siegfried Wittkopf (BVB/Freie Wähler) gratulieren. Quelle: Andreas Vogel

Von Andreas Vogel