Die Bedenken der Neuruppiner sind groß. Das war am Donnerstagabend im Neuruppiner Stadtgarten nicht zu überhören. Die Stadt hatte zur Einwohnerversammlung eingeladen, um darüber zu sprechen, was aus der in die Jahre gekommenen städtischen Seebadeanstalt einmal werden könnte. Etwa 60 Leute waren gekommen – die meisten von ihnen Anwohner oder Nutzer von Gärten in der Nähe des Jahnbads.

Neuruppin will nach privaten Investoren suchen, die das Jahnbad wieder auf Vordermann bringen sollen. Die Stadt selbst hat dafür in absehbarer Zeit kein Geld.

„Das Jahnbad gehört zu den freiwilligen Aufgaben“, erklärte Sozialdezernent Thomas Fengler. Wenn es ums Geld geht, kommen erst alle Pflichtaufgaben wie Schulen, Kitas, Straßen oder Feuerwehr. Und erst dann alles andere: Jugendkunstschule, Kultur, Museum oder der Tierpark Kunsterspring. Da falle das Bad immer wieder hinten runter.

Eine gründliche Sanierung würde mehrere Hunderttausend Euro kosten. Und auch dann bliebe das Seebad auf Dauer ein Zuschussgeschäft. Rund 130.000 Euro zahlt Neuruppin jedes Jahr für laufende Kosten. Durch Eintrittskarten kommen nur etwa 15.000 Euro wieder rein.

Etwa 60 Neuruppinerinnen und Neuruppiner waren in den Stadtgarten gekommen. Einige machten ihren Bedenken Luft. Quelle: Henry Mundt

Die Stadtverwaltung hofft, dass ein privater Betreiber anders wirtschaften kann. Dafür soll er nicht nur das Bad übernehmen, sondern auch einige Hektar rundherum. Die Idee: Durch die „touristische Nutzung“ könnte ein Betreiber so viel Geld verdienen, dass er damit das Bad finanziert.

Ein Planungsbüro hatte durchgerechnet, ob diese Idee überhaupt aufgehen kann. Die Planer hatten überlegt, ob sich zum Beispiel ein Campingplatz lohnen würde. Dass so eine Anlage dort entsteht, sei damit aber nicht gesagt. „Das war nur ein Gedankenexperiment“, versichert Baudezernent Arne Krohn. Die Stadt erwarte eigene Vorschläge möglicher Investoren.

„Wir stehen ganz am Anfang des Verfahrens“, sagt Thomas Fengler. Das Bad werde in jedem Fall für die Neuruppiner erhalten bleiben. Es soll geöffnet bleiben wie bisher, mit sozial verträglichen Preisen. Die Flächen rundherum will die Stadt auch nicht verkaufen, sondern in Erbpacht vergeben.

Viele Anlieger fürchten trotzdem das Schlimmste. Was passiert, wenn ein Investor das Areal übernimmt? Sind die kleinen Gärten dann überhaupt noch zu erreichen? Blieben die Zufahrten vorhanden? Kommt die Müllabfuhr noch? Und können alle dort weiter wohnen?

Kein Anlieger solle vertrieben werden, versicherte Baudezernent Arne Krohn. Quelle: Henry Mundt

Alle Gebäude würden in ihrem Bestand gesichert, versicherte Arne Krohn: „Es ist ganz klar, da wird niemand vertrieben.“ Aber reicht das aus?

Doris Köhler versteht nicht, warum die Stadt die Badeanstalt überhaupt abgeben will. „Das ist das Jahnbad der Stadt Neuruppin, nicht irgendwelcher Touristen oder Camper“, sagte sie unter Applaus. Daniela Dowall fürchtet, dass ihr Wohnhaus vielleicht bald mitten auf einem Campingplatz stehen könnte, umzingelt von Toilettenhäuschen und Müllcontainern für Urlauber. Für sie undenkbar.

Da half es auch wenig, dass Krohn und Fengler mehrfach versicherten, noch sei überhaupt nicht klar, ob und was dort irgendwann einmal entsteht. Ohnehin werde es noch zwei, drei oder vier Jahre dauern, bis auf der Fläche überhaupt etwas passiert, so Krohn. Und dann würden alle Belange der Anlieger berücksichtigt.

„Ich kann ihre Bedenken verstehen“, sagt Thomas Fengler am Donnerstag. Noch sei das Verfahren aber in einem viel zu frühen Stadium, um alle Fragen klären zu können. Es gibt noch gar keinen Plan, über den man sprechen könnte.

Die Stadtverwaltung bereitet die Ausschreibung weiter vor

In den nächsten Monaten wird im Neuruppiner Rathaus eine europaweite Ausschreibung vorbereitet, auf die mögliche Investoren ihre Ideen abgeben sollen. Zehn Interessenten haben sich zwar schon vorab gemeldet. Ob sie später aber auch konkrete Pläne einreichen, ist im Moment völlig offen.

Sollten Konzepte im Rathaus eingehen, dann entscheiden am Ende die Stadtverordneten, welches davon umgesetzt werden soll. Dass diese Entscheidung dann hinter verschlossenen Türen fallen soll, ohne die eingereichten Ideen vorher öffentlich zu machen, konnten etliche Anwohner am Donnerstag nicht verstehen. Aber das sei nun einmal bei Ausschreibungen so vorgeschrieben, sagt Fengler.

Etwa eine Stunde dauerte die Versammlung im Stadtgarten, dann gingen alle auseinander. Nicht unbedingt zufrieden. Aber auch nicht im Streit.

