Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin hatte 2021 vor allem mit Corona zu tun. Aber das Jahr hatte noch viel mehr zu bieten – so etwa den überraschenden Rückzug von Matthias Voth, Chef der Ruppiner Kliniken, oder das Aus des Real- Marktes, in dem bald darauf Edeka öffnete. Hier die Rückschau in Bildern auf das zu Ende gehende Jahr in Ostprignitz-Ruppin.