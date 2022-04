Neuruppin

Es geht um Emanzipation, um Sexualität und sexualisierte Gewalt. Um Stress in der Schule und mit den Eltern – aber auch um psychische Erkrankungen und schlussendlich Suizid. Ein schwerer Stoff, den Janey Drößler in ihrem neuen Stück verarbeitet hat. Aber einer, der das ausdrückt, was viele Jugendliche heute umtreibt. „Explicit“ heißt das Drama – zu deutsch: eindeutig, ausdrücklich, unmissverständlich. Oder: Unumstößlich.

Probe von „Explicit“ an der Evangelischen Schule.. Quelle: Regine Buddeke

Drei Monate hat die 18-Jährige daran geschrieben, ihre Darsteller sind neben ihr selbst Schüler der Evangelischen Schule Neuruppin, an der sie vergangenes Jahr ihr Abitur gemacht hat und noch bis zum Sommer als FSJ-lerin arbeitet. Im Herbst wechselt sie nach Mainz - mit einem Schauspiel-Studienplatz in der Tasche.

Janey Drößler (l.) bei eine Probe mit Johannes Papenbrock.. Quelle: Regine Buddeke

Die Leidenschaft fürs Theater hat sie in der 3. Klasse gepackt, als sie zum ersten Mal eines der Schüler-Musicals sah, die an der Evangelischen Schule eine lange Tradition haben. „Ich bin dann extra deswegen in der 5. Klasse ans Evi gewechselt“, erzählt die Walslebenerin. Die „Musical-Familie“ wurde fortan die ihre: Janey Drößler hat in vielen mitgewirkt, bis hin zu Hauptrollen, etwa in „Mary Poppins“.

Janey Drößler als Krähe (l.) in "Der schlaue Urfin und seine Holzsoldaten" beim Theatersommer Netzeband Quelle: Regine Buddeke

Parallel dazu ist sie fester Bestandteil des Ensembles des Theatersommers in Netzeband, spielte Aschenbrödels Stiefschwester, den Tod in der „Bluthochzeit“ oder die Thea in „Frühlings Erwachen“.

Janey Drößler (l.) als Stiefschwester von Aschenbrödel Quelle: Henry Mundt

Spaß gemacht hat ihr auch ihre Rolle als blatternarbige Victoire, eine Figur aus „Schach von Wuthenow“, die im Fontanejahr in Frank Matthus‘ teuflischer Groteske „Effi in der Unterwelt“ auf dem Neuruppiner Schulplatz geisterte. „Das war cool“, sagt sie.

Janey Drößler als Victoire Carayon in „Effi in der Unterwelt“, 2019 auf dem Neuruppiner Schulplatz - zum Fontanejahr Quelle: Regine Buddeke

„Explicit“ ist nicht das erste Stück aus Janey Drößlers Feder. 2019 schon schrieb sie eine eigene Drama-Adaption auf das preisgekrönte Musical „Dear Even Hansen“. „Es geht um einen psychisch kranken Jungen, der sich in einem Lügen-Netz verstrickt“, erzählt Janey Drößler, die sich in ihren Stücken auch immer von wahren Geschichten inspirieren lässt.

Janey Drößler spielte Theater in Neuruppins Evangelischer Schule und Netzeband

Sie habe das Stück damals mit Mitschülern in ihrem Seminarkurs 11./12. Klasse einstudiert. Dann kam Corona. „Wir haben die Premiere fünf Mal verschoben. Und dann platzte sie eine Tag davor, weil fünf von acht Schülern in Quarantäne mussten.“ Nun wird es wohl nie aufgeführt. „Wir haben schon so viele neue Ideen“, sagt die junge Autorin.

2020 begann sie eine tragische Liebesgeschichte zu schreiben – sie ist noch nicht fertig. „Es mangelt an einer geeigneten Lokation für die Aufführung – wir hätten eine große Brücke gebraucht, damit es funktioniert“, sagt sie. Stattdessen schrieb sie von Juni bis August 2021 „Explicit“ – um mit dem Kurs, den sie als FSJ-lerin betreut, einen Stoff zu haben. „Mit dem sind wir jetzt alle sehr glücklich“, sagt sie.

Tango oder Vergewaltigung? In „Explicit“ geht es auch um sexualisierte Gewalt.. Quelle: Regine Buddeke

Auch wenn sie die Regiefäden in der Hand hat, ist ihr ein gleichberechtigtes Arbeiten mit Mitsprache aller bei den Proben wichtig. Insgesamt acht Schüler sind im Boot – plus eine Souffleuse. Geprobt wird einmal pro Woche und manchmal auch ein ganzes Wochenende.

Premiere ist am 27. Mai im „Mittendrin“ in Neuruppin

„Das komplette Projekt wird von Schülern gemacht“, freut sie sich. Elftklässler hätten das Poster entworfen, die Musik wurde von Leni Klakow und Johannes Papenbrock komponiert. Mit letzterem legt Janey Drößler auch einen Tango aufs Parkett, einen der es in sich hat. Da wird das „Mann führt, Frau folgt“ quasi bis ins bittere Extrem getrieben.

Viel Zeit zum Proben ist nicht mehr. Am 27. Mai ist um 18 Uhr Premiere im Neuruppiner „Mittendrin“.

Proben-Foto aus „Explicit“. Quelle: Regine Buddeke

Danach wird es noch einige Aufführungen geben. Und auch, wenn Janey Drößler längst in Mainz studiert, will sie den Kontakt zu ihrer Truppe halten. „Wir werden uns weiter treffen und gemeinsam was machen“, sagt sie. Denn schreiben will sie auch weiterhin. „Ich habe noch so viele Ideen – auch für Musicals mit Johannes und Leni“, sagt sie. Dann startet sie die Probe.

Von Regine Buddeke