Jedermann-Impfen in Ostprignitz-Ruppin: Beim Flohmarkt oder im Freibad

Neuruppin

Jetzt gibt es bald fast überall ein Impfangebot in Ostprignitz-Ruppin: Denn das sogenannte Jedermann-Impfen ohne Anmeldung und Terminvereinbarung geht auf Landkreistour: Am Freitag, 23. Juli, steht der Impfbus von 10 bis 13 Uhr auf dem Parkplatz der Rheinsberger Wohnungsgesellschaft Rewoge, tags darauf, am Sonnabend, 24. Juli, werden Besucher des Wiesenflohmarktes am Hangar 312 in Neuruppin zwischen 9 und 12 Uhr nicht allein nach Schnäppchen suchen können, sondern sie können auch gleich noch einen schützenden Piks erhalten.

An Spätaufsteher ist ebenfalls gedacht: Gäste desNeuruppiner Jahnbades können sich am Sonnabend, 24. Juli, zwischen 13 und 15 Uhr impfen lassen. Erwachsene haben dabei am Sonnabend die Wahl zwischen dem Wirkstoff von Biontech-Pfizer und Johnson & Johnson, während am Freitag in Rheinsberg lediglich das Vakzin von Johnson & Johnson verabreicht wird. Dieses hat den Vorteil, dass nach derzeitigem Stand eine Impfung für den vollständigen Schutz gegen die Coronaviren ausreicht.

Kinder ab zwölf Jahren werden am 30. Juli in Kyritz geimpft

Bereits am Freitag, 23. Juli, wird von 13 bis 17 Uhr in der Lindower Turnhalle geimpft – es gibt Zweitimpfungen mit dem Wirkstoff von Biontech-Pfizer und darüber hinaus sind auch Impfungen mit dem Vakzin von Johnson & Johnson möglich. „Für uns ist das Ziel, eine Impfquote von 90 Prozent zu erreichen“, sagt Landrat Ralf Reinhardt (SPD). Denn alle Menschen im Landkreis sollten möglichst schnell unbeschwert ihren Alltag gestalten können.

Deshalb wird es am Freitag, 30. Juli, von 14 bis 18 Uhr ein Impfangebot für Kinder ab zwölf Jahren im Kulti in Kyritz geben. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Kulti befindet sich direkt neben dem Impfzentrum. Impfwillige Kinder müssen stets in Begleitung von mindestens einem Elternteil erscheinen. Eine Kinderärztin oder ein Kinderarzt werden vor dem schützenden Piks jeden beraten.

Impfen auf dem Supermarkt-Parkplatz in Fehrbellin

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hatte kürzlich erklärt, dass die bislang einzige Chance zur Eindämmung der Pandemie das Impfen von weiten Teilen der Bevölkerung ist. Allerdings hat die ständige Impfkommission (Stiko) keine allgemeine Empfehlung zum Impfen von Kindern von zwölf bis 17 Jahren mit dem Wirkstoff von Biontech-Pfizer ausgesprochen.

Für den vollständigen Impfschutz mit dem Vakzin von Biontech-Pfizer ist eine Zweitimpfung nach drei bis vier Wochen notwendig. Die Termine dafür werden gleich beim Erstimpfen vereinbart.

Beim Jedermann-Impfen im Kulti in Kyritz am Sonnabend, 24. Juli, wird von 9 bis 18 Uhr für alle Interessenten der Wirkstoff von Johnson & Johnson angeboten – beim Impfen a m Dienstag, 27. Juli, von 14 bis 18 Uhr in Fehrbellin auf dem Netto-Parkplatz in der Berliner Straße wird sowohl der Wirkstoff von Biontech-Pfizer als auch der von Johnson & Johnson angeboten.

Wahl zwischen drei Wirkstoffen im Impfzentrum in Kyritz

Am Donnerstag, 29. Juli, stehen von 10 bis 13 Uhr neben dem Alten Gymnasium in Neuruppin ebenfalls für Erwachsene die Wirkstoffe von Biontech-Pfizer und Johnson & Johnson zur Wahl.

Das gilt auch für Freitag, 30. Juli in Neustadt (Dosse), allerdings in der Zeit von 13 bis 16 Uhr.

Zum Abschluss der Impftour-Woche legt der Impfbus am Sonnabend, 31. Juli, von 9 bis 12 Uhr einen Stopp am Alten Gymnasium in Neuruppin ein. Zusätzlich zu diesen Terminen können sich Interessierte täglich im Impfzentrum in Kyritz impfen lassen. Dort können Erwachsene zwischen drei Wirkstoffen wählen: Moderna, Biontech-Pfizer und Johnson & Johnson.

Impfwillige müssen ihren Personalausweis, die Krankenkassenkarte und den Impfausweis mitbringen – und wenn möglich das ausgefüllte Formular zur gewünschten Corona-Schutzimpfung. Die Formulare sind im Internet unter www.brandenburg-impft.de zu finden.

Von Andreas Vogel