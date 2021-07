Jedermann-Impfen mit Musik in Neuruppin

Neuruppin

Zu einer Jedermann-Impfung zur „Happy-Hour“ lädt der Landkreis am Dienstag, 20. Juli, von 16 bis 17 Uhr auf dem Neuruppiner Schulplatz ein. Jeder, der wolle, könne sich bei „cooler Musik eine Spritze mit dem Wirkstoff von Johnson und Johnson abholen“, hieß es aus der Pressestelle. Wie viele Impfdosen von Johnson und Johnson bereit stehen, das blieb ebenso offen, wer für die Musik sorgen wird.

Es sei genügend Impfstoff für alle da, sagt Kreissprecherin Ulrike Gawande lediglich. Demnach kann man sich am Dienstag auf dem Neuruppiner Schulplatz auf Wunsch auch mit dem Wirkstoff von Biontech-Pfizer impfen lassen. Für das Jedermann-Impfen ist weder eine vorherige Anmeldung noch eine Terminvereinbarung notwendig.

Keine Wahl für Minderjährige

Allerdings gibt es den Impfstoff von Johnson und Johnson, bei dem nach derzeitigem Kenntnisstand ein Piks für den vollständigen Schutz gegen eine Covid-19-Erkrankung reicht, erst für Impfwillige ab 18 Jahren, während der Wirkstoff von Biontech-Pfizer beim Jedermann-Impfen auch an Impfwillige ab 16 Jahren verabreicht wird. Minderjährige müssen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten kommen oder von diesem eine formlose Vollmacht vorlegen.

Die notwendige Zweit-Impfung mit Biontech-Pfizer wird nach etwa drei Wochen fällig. Der genaue Termin werde bei der Erstimpfung gleich bekannt gegeben, so der Landkreis.

Erste Fälle der Delta-Variante in Ostprignitz-Ruppin

Impfwillige müssen ihren Personalausweis, die Krankenkassenkarte sowie, wenn vorhanden, den Impfausweis mitbringen. Zudem sollten auch die ausgefüllten Formulare zur Corona-Schutzimpfung mitgebracht werden. Die Formulare sind auf der Webseite www.brandenburg-impft.de zu finden.

Unklar ist weiterhin, wie viele Menschen in Ostprignitz-Ruppin inzwischen gegen die Coronaviren geimpft wurden – bei Hausärzten, im Kyritzer Impfzentrum, im Impfbus oder in einer der drei Kliniken. Klar ist indes, dass inzwischen auch die sogenannte Delta-Variante im Landkreis aufgetreten ist. Aktuell sind in Ostprignitz-Ruppin vier aktive Corona-Fälle bekannt. Offen blieb, wie viele Fälle der Delta-Variante es derzeit in der Region gibt.

Von Andreas Vogel